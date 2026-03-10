KV IT: Einigung in siebter Verhandlungsrunde erzielt

Wien (OTS) -

In der heutigen siebten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der rund 90.000 Angestellten der IT-Branche konnte eine Einigung zwischen den Sozialpartnern erzielt werden. Die Mindestgehälter steigen sozial gestaffelt zwischen 3,1 und 2,7 Prozent. Die IST-Gehaltssumme sowie Zulagen werden um 2,75 Prozent erhöht.

„Der heutige Abschluss ist ein harter Kompromiss für beide Seiten. Durch die allgemeine wirtschaftliche Lage in Kombination mit den Krisenabschlüssen anderer Branchen hat sich die Verhandlungssituation heuer noch einmal deutlich schwieriger gestaltet“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA.

Nur durch das Engagement der Beschäftigten sei es möglich gewesen, die ursprüngliche Forderung der Arbeitgeber nach einem Aussetzen der IST-Gehaltssummenerhöhung abzuwenden: „Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen, die von unserer Demonstration bis hin zu den ersten jemals abgehaltenen Warnstreiks der Branche klar gezeigt haben, dass sie bereit sind für ihren Kollektivvertrag zu kämpfen!“, so Steiner. „Dieser Einsatz hat es ermöglicht, dass nach Monaten, in denen überhaupt kein Angebot zur Erhöhung der IST-Gehaltssumme vorgelegt wurde, nun endlich eine vertretbare Lösung am Verhandlungstisch erzielt werden konnte“, betont die Gewerkschafterin abschließend.