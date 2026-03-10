SPÖ-Herr zu 15 Jahre Fukushima: Atomkraft ist energiepolitischer Irrweg

Wien (OTS) -

15 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima erinnert SPÖ-Umweltsprecherin und erste stellvertretende Klubobfrau Julia Herr an die dramatischen Folgen des Unglücks und warnt vor einer politischen Renaissance der Atomkraft in Europa. „Fukushima hat gezeigt, dass Atomkraft nie vollständig beherrschbar ist. Ein schwerer Unfall kann ganze Regionen auf Jahrzehnte unbewohnbar machen und verursacht Schäden, die Generationen tragen müssen“, so Herr. Auch eineinhalb Jahrzehnte nach der Katastrophe seien viele Menschen von den Folgen betroffen, während Rückbau und Dekontamination noch Jahrzehnte dauern werden. „Fukushima ist eine eindringliche Mahnung: Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie und keine nachhaltige Antwort auf die Klimakrise“, betont Herr. ****

Kritisch sieht die SPÖ-Umweltsprecherin aktuelle Entwicklungen in Europa: „Während viele Länder den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, versuchen andere Staaten Atomkraft wieder als Zukunftstechnologie darzustellen. Milliarden in neue oder verlängerte Atomprojekte zu investieren, ist energiepolitisch ein Irrweg“, so Herr. Solche Projekte seien teuer, dauerten Jahrzehnte und würden Investitionen in erneuerbare Energien, Netze und Speicher verdrängen.

Besonders problematisch sei aus österreichischer Sicht die Situation bei grenznahen Anlagen. Laufzeitverlängerungen und Neubaupläne würden das Risiko für Österreich erhöhen. „Die Zukunft der europäischen Energiepolitik muss erneuerbar, sicher und leistbar sein. Statt Milliarden in Atomkraft zu stecken, braucht es massive Investitionen in Windkraft, Sonnenenergie, Speicher und Energieeffizienz“, so Herr. „15 Jahre nach Fukushima dürfen wir die Lehren aus dieser Katastrophe nicht vergessen. Europas Energiezukunft liegt in erneuerbaren Energien, nicht in der Atomkraft“, so Herr abschließend. (Schluss) eg/ff