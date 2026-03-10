SPÖ-Himmer zu iKM-PLUS: „Jedes Kind soll die gleichen Chancen haben!“

Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichten Ergebnisse der iKM PLUS-Testung in der Primarstufe zeigen sowohl positive Entwicklungen als auch bestehende Herausforderungen im österreichischen Bildungssystem. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer nimmt die Ergebnisse zum Anlass, erneut auf die zentrale Rolle des Chancenbonus‘ hinzuweisen: „Die Ergebnisse bestätigen, dass gezielte Unterstützung für Schulen mit herausfordernden sozialen Rahmenbedingungen entscheidend ist. Jedes Kind soll unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund die gleichen Chancen auf gute Bildung haben.“ ****

Die Kompetenzmessung zeigt, dass 84 % der Schülerinnen und Schüler in Mathematik die Bildungsstandards erreichen oder übertreffen. In Deutsch erreichen 65 % die Standards im Zuhören, 59 % im Lesen und 43 % im Verfassen von Texten. Während bei den Mathematik-Kompetenzen ein Aufwärtstrend erkennbar ist, stagnieren die Ergebnisse in Deutsch.

Gleichzeitig zeigen die Daten deutlich, dass die sozioökonomische Ausgangslage von Schulen einen starken Einfluss auf die Lernergebnisse hat. Manche haben größere Herausforderungen als andere. „Kinder starten nicht unter denselben Bedingungen in das Schulleben. Es ist unsere Aufgabe, Unterschiede auszugleichen und unseren Kindern die beste Bildung zu bieten. Daran werden wir weiter jeden Tag arbeiten“, so Himmer. (Schluss) mf/ff