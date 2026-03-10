  • 10.03.2026, 12:46:04
  • /
  • OTS0097

WKÖ-Danninger: Steuermehreinnahmen aus hohen Treibstoffpreisen zurückgeben

Klare Absage an Preiseingriffe: gefährden Versorgungssicherheit in Österreich – Stattdessen CO₂-Bepreisung oder Mineralölsteuer temporär senken

Wien (OTS) - 

„Die aktuelle Lage im Nahen Osten wirkt sich bereits deutlich auf die Energie- und Treibstoffpreise aus. Für viele Betriebe – vom Transport über Handwerk bis zur Industrie – bedeutet das zusätzliche Kosten in einer ohnehin wirtschaftlich schwierigen Phase“, sagt WKÖ-Generalsekretär Danninger. Während Unternehmen mit steigenden Preisen kämpfen, steigen gleichzeitig die Steuereinnahmen des Staates: „Wenn die Preise an der Zapfsäule steigen, steigen automatisch auch die Einnahmen aus Steuern. Zusätzliche Einnahmen müssen jetzt rasch an die Wirtschaft zurückgegeben werden. Die Betriebe brauchen Entlastung – nicht zusätzliche Belastung“, so Danninger. Konkret spricht sich die Wirtschaftskammer für eine Senkung der CO₂-Bepreisung und der Mineralölsteuer aus. „Österreich liegt bei der Mineralölsteuer deutlich über dem EU-Mindestniveau. Eine Absenkung auf das europäische Mindestmaß würde sofort Wirkung zeigen und Unternehmen spürbar entlasten.“

Brauchen gezielte Entlastungen und keine Preiseingriffe

Der Forderung nach Preiseingriffen erteilt der WKÖ-Generalsekretär eine klare Absage. „Preiseingriffe gefährden die Versorgungssicherheit in Österreich und sind in der derzeitigen Situation absolut fehl am Platz", so Danninger. „Deshalb braucht es gezielte Entlastung bei den Spritkosten für die Betriebe. Gleichzeitig müssen auch strukturelle Maßnahmen folgen – etwa weniger Bürokratie und niedrigere Lohnnebenkosten. Nur so schaffen wir wieder Luft für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung“, so Danninger abschließend. (PWK084)

Rückfragen & Kontakt

Andreas Jilly

Sprecher der Wirtschaftskammer Österreich

Telefon: 0590900 4462
E-Mail: [email protected]
https://www.wko.at/oe/news/start

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

Andreas Jilly

Sprecher der Wirtschaftskammer Österreich

Telefon: 0590900 4462
E-Mail: [email protected]
https://www.wko.at/oe/news/start

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright