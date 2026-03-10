  • 10.03.2026, 10:16:24
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  • OTS0048

FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im Schlussquartal weiter

Verwaltetes Vermögen der Pensionskassen steigt erstmals über €30 Mrd.

Wien (OTS) - 

Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen haben im Schlussquartal des Jahres 2025 ihr verwaltetes Vermögen weiter ausgebaut. Dies geht aus den heute veröffentlichten Statistiken der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung hervor.

Knapp ein Viertel der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich hat Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese Zahl hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Beiträge zu einer Pensionskasse sind eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. In die Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im Rahmen der „Abfertigung Neu“ ein. Dies geschieht automatisch über den Arbeitgeber, der jeden Monat 1,53% des Bruttogehalts in eine Vorsorgekasse einzahlt.

Im 4. Quartal stieg das Vermögen der Pensionskassen im Vergleich zum Vorquartal um 2,7% und stand Ende Dezember bei Ꞓ30,4 Milliarden. Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten war mit rund 1,13 Millionen Personen kaum verändert. Die Zahl derjenigen, die eine Pensionsleistung beziehen, stieg leicht auf 159.320 oder 14% der gesamten Berechtigten an.

Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 2,7% gegenüber Ende September, auf einen neuen Rekordstand von Ꞓ23,6 Milliarden Ende Dezember 2025. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von Arbeitgeberwechseln) stieg leicht auf 11,49 Millionen.

                            Q4 2025     Q3 2025
Pensionskassen
Verwaltetes Vermögen       Ꞓ30,4 Mrd.   Ꞓ29,6 Mrd.        +2,7%
Anwartschafts- und
Leistungsberechtigte      1,134 Mio.     1,122 Mio.       +1,1%
Veranlagungsperformance      +2,38%         +3,32%    GJ: +4,86%
Vorsorgekassen
Verwaltetes Vermögen      Ꞓ23,6 Mrd.    Ꞓ22,9 Mrd.       +2,7%
Anwartschaften
(Mehrfachzählung)         11,49 Mio.    11,37 Mio.        +1,1%
Veranlagungsperformance      +1,38%        +1,85%    GJ: +3,61%

Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den Betrieblichen Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar.

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