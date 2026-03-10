AVISO: Junge Menschen und Demokratie - Studienpräsentation im Parlament mit Podiumsdiskussion

Wien (PK) -

2018 wurde das Projekt "Demokratie Monitor" ins Leben gerufen. Das Sozialforschungsinstitut SORA bzw. dessen Nachfolger Foresight erheben seither jährlich die Sicht der Bevölkerung auf die Demokratie und das politische System in Österreich, wobei in den vergangenen Jahren für ergänzende Sonderauswertungen zusätzlich jeweils 300 junge Menschen befragt wurden. Nun hat Forsight im Auftrag des Parlaments erstmals begleitend zum Demokratie Monitor 2025/2026 eine erweiterte Jugendstudie erstellt, die mit rund 1.000 Befragungen eine größere Stichprobe umfasst und auch inhaltlich über die bisherigen Erhebungen hinausgeht. Deren Ergebnisse werden kommenden Dienstag im Parlament vorgestellt. Die Präsentation findet im Rahmen des heurigen Jahresschwerpunkts des Parlaments "teilhaben teilsein" statt, der die Teilhabe junger Menschen am und im politischen Prozess in den Fokus rückt.

Präsentiert werden die Studienergebnisse von Martina Zandonella, die gemeinsam mit Karoline Bohrn für die Studie verantwortlich zeichnet. Zudem ist eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern der Parlamentsfraktionen geplant. Eröffnungsworte spricht Parlamentsdirektor Harald Dossi, die Moderation übernimmt Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundböck.

Junge Menschen und Demokratie - Vorstellung und Diskussion der Jugenderhebung zum Demokratie Monitor 2025/26

Zeit:

Dienstag, 17. März 2026, 10 Uhr

Ort:

Lokal 2, Parlament

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