  • 10.03.2026, 09:57:33
  • /
  • OTS0041

SPÖ-Schieder: Wohnen endlich europäisch Denken!

Europäisches Parlament kämpft für leistbares Wohnen

Wien (OTS) - 

Heute wird im Plenum des Europäischen Parlaments der erste Bericht des Wohnausschusses abgestimmt. Die Wohnungspreise und Mieten sind in den letzten Jahren in ganz Europa massiv angestiegen und die Wohnraumkrise zählt zu den größten Sorgen der Europäer:innen. Andreas Schieder, einziges österreichisches Mitglied im HOUS-Ausschuss und sozialdemokratischer Sprecher für Wohnen, sagt: „Die Botschaft dieses Berichts ist klar: Die Wohnungsnot muss mit allen verfügbaren Mitteln und auf allen Ebenen bekämpft werden. Die Menschen in Europa erwarten, dass die EU handelt, denn die Wohnungskrise macht nicht an nationalen Grenzen Halt. Der Bericht zeigt, dass wir auf europäischer Ebene sehr wohl viel tun können: wir fordern die Regulierung von Kurzzeitvermietungen, Investitionen in bezahlbaren Wohnraum und endlich die Spekulation zu bekämpfen.“ ****

Gerade die Wohnbaupolitik des roten Wiens mit den Gemeindebauten, einem starken geförderten non-profit-Sektor, aber auch der neuen Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ sind europaweit Vorbild und Grundlage für diesen Bericht. So Schieder weiter: „Jetzt liegt es an der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten, diese Vorschläge in die Tat umzusetzen. Heute senden wir als Europäisches Parlament die unmissverständliche Botschaft, dass Wohnungsnot mit aller Kraft und auf allen Ebenen bekämpft werden muss. Denn Wohnen ist ein Grundrecht!“ (Schluss) ff

Rückfragen & Kontakt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ-Delegation im
Europaparlament
Lena Easthill
Telefon: +32 472397210
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ-Delegation im
Europaparlament
Lena Easthill
Telefon: +32 472397210
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright