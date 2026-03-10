SPÖ-Schieder: Wohnen endlich europäisch Denken!

Wien (OTS) -

Heute wird im Plenum des Europäischen Parlaments der erste Bericht des Wohnausschusses abgestimmt. Die Wohnungspreise und Mieten sind in den letzten Jahren in ganz Europa massiv angestiegen und die Wohnraumkrise zählt zu den größten Sorgen der Europäer:innen. Andreas Schieder, einziges österreichisches Mitglied im HOUS-Ausschuss und sozialdemokratischer Sprecher für Wohnen, sagt: „Die Botschaft dieses Berichts ist klar: Die Wohnungsnot muss mit allen verfügbaren Mitteln und auf allen Ebenen bekämpft werden. Die Menschen in Europa erwarten, dass die EU handelt, denn die Wohnungskrise macht nicht an nationalen Grenzen Halt. Der Bericht zeigt, dass wir auf europäischer Ebene sehr wohl viel tun können: wir fordern die Regulierung von Kurzzeitvermietungen, Investitionen in bezahlbaren Wohnraum und endlich die Spekulation zu bekämpfen.“ ****

Gerade die Wohnbaupolitik des roten Wiens mit den Gemeindebauten, einem starken geförderten non-profit-Sektor, aber auch der neuen Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ sind europaweit Vorbild und Grundlage für diesen Bericht. So Schieder weiter: „Jetzt liegt es an der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten, diese Vorschläge in die Tat umzusetzen. Heute senden wir als Europäisches Parlament die unmissverständliche Botschaft, dass Wohnungsnot mit aller Kraft und auf allen Ebenen bekämpft werden muss. Denn Wohnen ist ein Grundrecht!“ (Schluss) ff