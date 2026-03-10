FPÖ – Schnedlitz: „Unsere jahrelange Forderung nach Lockerung der Russlandsanktionen würde Preise drücken!“

Wien (OTS) -

Die Freiheitlichen sehen sich in ihrer jahrelangen Forderung nach einer Lockerung der Sanktionen gegen Russland bestätigt. „Durch die Sanktionen wurde die Teuerung so richtig angeheizt. Diejenigen, die sich für die Sanktionen ausgesprochen haben, sind in Österreich verantwortlich für die hohen Preise. Das gilt nicht nur für den Ölpreis, sondern für alle Preise, auf die die Energiepreise durchschlagen“, so der Freiheitliche Generalsekretär und Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz, der die freiheitliche Forderung nach einem Ende der Russland-Sanktionen abermals erneuerte.

Dass der Ölpreis um rund zehn Prozent nachgegeben hat, weil die Regierung von US-Präsident Trump laut Insidern eine weitere Lockerung der Sanktionen erwäge, sehen die Freiheitlichen als Bestätigung: „Der Preisverfall selbst bestätigt nun, dass wir richtig liegen. Die Kriegstreiber und Sanktionsbefürworter haben gegen uns und unsere Wirtschaft einen hausgemachten Anschlag verübt. Jetzt muss der Letzte verstehen, wie dumm diese Art von Politik ist.“

Die Freiheitlichen fordern nun ein sofortiges Umdenken. „Wer jetzt noch an den Sanktionen festhalten will, soll den Unfähigkeits-Aufschlag dieser Politik doch bitte bezahlen. Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung unter der Teuerung leidet, nur weil Regierungen inklusive unserer eigenen seit Jahren in die falsche Richtung unterwegs sind.“