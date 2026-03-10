  • 10.03.2026, 08:44:02
  • /
  • OTS0015

FPÖ – Schnedlitz: „Unsere jahrelange Forderung nach Lockerung der Russlandsanktionen würde Preise drücken!“

Absacken des Ölpreises ist Bestätigung des Kurses der Freiheitlichen – Sofortiger Stopp der Sanktionen, die vor allem uns selbst treffen

Wien (OTS) - 

Die Freiheitlichen sehen sich in ihrer jahrelangen Forderung nach einer Lockerung der Sanktionen gegen Russland bestätigt. „Durch die Sanktionen wurde die Teuerung so richtig angeheizt. Diejenigen, die sich für die Sanktionen ausgesprochen haben, sind in Österreich verantwortlich für die hohen Preise. Das gilt nicht nur für den Ölpreis, sondern für alle Preise, auf die die Energiepreise durchschlagen“, so der Freiheitliche Generalsekretär und Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz, der die freiheitliche Forderung nach einem Ende der Russland-Sanktionen abermals erneuerte.

Dass der Ölpreis um rund zehn Prozent nachgegeben hat, weil die Regierung von US-Präsident Trump laut Insidern eine weitere Lockerung der Sanktionen erwäge, sehen die Freiheitlichen als Bestätigung: „Der Preisverfall selbst bestätigt nun, dass wir richtig liegen. Die Kriegstreiber und Sanktionsbefürworter haben gegen uns und unsere Wirtschaft einen hausgemachten Anschlag verübt. Jetzt muss der Letzte verstehen, wie dumm diese Art von Politik ist.“

Die Freiheitlichen fordern nun ein sofortiges Umdenken. „Wer jetzt noch an den Sanktionen festhalten will, soll den Unfähigkeits-Aufschlag dieser Politik doch bitte bezahlen. Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung unter der Teuerung leidet, nur weil Regierungen inklusive unserer eigenen seit Jahren in die falsche Richtung unterwegs sind.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright