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Pressegespräch: 75 Prozent der heimischen Obstvielfalt massiv bedroht
Erster österreich-weiter Report belegt dramatischen Zustand der Obstvielfalt
Schiltern (OTS) – ARCHE NOAH legt gemeinsam mit 17 österreichischen Obstsammlungen den ersten umfassenden Bericht zu Situation der heimischen Streuobstbestände vor. Der Bericht listet über 2.500 Sorten von Äpfeln, Birnen, Kirschen, Zwetschken, Marillen und Pfirsichen auf. Davon sind knapp 1.900 akut existenzbedroht oder gelten als stark gefährdet, eine Situation, die auch Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft hat.
Dienstag, 17. März 2026, 9:30-10:30
Auf Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84345737354?pwd=HcsqBoawGbKemKieXW2wIOfmRj6ziM.1
Meeting-ID: 843 4573 7354
Kenncode: 045693
Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:
Manuela Friedler, Leiterin des ARCHE NOAH Obstteams
Gerhard Höllinger, Geschäftsführer IMS Höllinger GmbH
Karin Silhavy-Richter, Bundesamt für Wein- und Obstbau
Gerlinde Handlechner, Sortensammlung Moststraße
Anmeldung bitte unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
ARCHE NOAH, Gesellschaft zur Erhaltung und Verbreitung der
Kulturpflanzenvielfalt
Axel Grunt
Leitung Kommunikation
Tel.: +43 (0)680 2379245
E-Mail: [email protected]
Bildservice:
Download unter: www.arche-noah.at/presse-medien/pressefotos
Anfragen an: [email protected]
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