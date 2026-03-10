  • 10.03.2026, 08:23:33
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  • OTS0012

Pressegespräch: 75 Prozent der heimischen Obstvielfalt massiv bedroht

Erster österreich-weiter Report belegt dramatischen Zustand der Obstvielfalt

Schiltern (OTS) - 

Schiltern (OTS) – ARCHE NOAH legt gemeinsam mit 17 österreichischen Obstsammlungen den ersten umfassenden Bericht zu Situation der heimischen Streuobstbestände vor. Der Bericht listet über 2.500 Sorten von Äpfeln, Birnen, Kirschen, Zwetschken, Marillen und Pfirsichen auf. Davon sind knapp 1.900 akut existenzbedroht oder gelten als stark gefährdet, eine Situation, die auch Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft hat.

Dienstag, 17. März 2026, 9:30-10:30

Auf Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84345737354?pwd=HcsqBoawGbKemKieXW2wIOfmRj6ziM.1
Meeting-ID: 843 4573 7354
Kenncode: 045693

Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Manuela Friedler, Leiterin des ARCHE NOAH Obstteams

  • Gerhard Höllinger, Geschäftsführer IMS Höllinger GmbH

  • Karin Silhavy-Richter, Bundesamt für Wein- und Obstbau

  • Gerlinde Handlechner, Sortensammlung Moststraße

Anmeldung bitte unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

ARCHE NOAH, Gesellschaft zur Erhaltung und Verbreitung der
Kulturpflanzenvielfalt

Axel Grunt
Leitung Kommunikation
Tel.: +43 (0)680 2379245
E-Mail: [email protected]

Bildservice:
Download unter: www.arche-noah.at/presse-medien/pressefotos
Anfragen an: [email protected]

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