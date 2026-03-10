Pressegespräch: 75 Prozent der heimischen Obstvielfalt massiv bedroht

Schiltern (OTS) -

Schiltern (OTS) – ARCHE NOAH legt gemeinsam mit 17 österreichischen Obstsammlungen den ersten umfassenden Bericht zu Situation der heimischen Streuobstbestände vor. Der Bericht listet über 2.500 Sorten von Äpfeln, Birnen, Kirschen, Zwetschken, Marillen und Pfirsichen auf. Davon sind knapp 1.900 akut existenzbedroht oder gelten als stark gefährdet, eine Situation, die auch Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft hat.

Dienstag, 17. März 2026, 9:30-10:30

Auf Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84345737354?pwd=HcsqBoawGbKemKieXW2wIOfmRj6ziM.1

Meeting-ID: 843 4573 7354

Kenncode: 045693

Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Manuela Friedler, Leiterin des ARCHE NOAH Obstteams

Gerhard Höllinger, Geschäftsführer IMS Höllinger GmbH

Karin Silhavy-Richter, Bundesamt für Wein- und Obstbau

Gerlinde Handlechner, Sortensammlung Moststraße

Anmeldung bitte unter [email protected].