  • 10.03.2026, 08:05:02
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  • OTS0006

Verbesserungen im Bundesheer im Visier

Unteroffiziersgesellschaften und Kommandounteroffiziere setzen auf strategische Allianz.

Enns (OTS) - 

Modernisierungen im Sinne des Aufbauplanes ÖBH2032+ steigern Anspruch und Anforderungsprofil von Mitarbeitenden im Bundesheer. Das materielle Investment kann die volle Wirkung, ohne nachhaltige Stabilisierung und Anhebung der Personalstruktur, jedoch nicht entfalten!

Unteroffiziersgesellschaften und Kommandounteroffiziere des Bundesheeres haben sich daher vor kurzem zum strukturierten Dialog getroffen. Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der angespannten Personalsituation – insbesondere bei Unteroffizieren.

Einigkeit bestand, dass die personelle Entwicklung die entscheidende Voraussetzung für Einsatzbereitschaft sowie für Ausbildungs- und Führungskompetenz des Bundesheeres darstellt. In einem offenen und sachlichen Austausch wurde beschlossen, in zentralen Fragen zur Verbesserung des Berufsbildes in Zukunft abgestimmt und koordiniert vorzugehen. Dieses Zusammentreffen markierte einen wichtigen Schritt hin zu einer engeren Kooperation zwischen Interessenvertretung und militärischer Führungsebene im Bereich der Unteroffiziere, so der Tenor der Auftaktveranstaltung.

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