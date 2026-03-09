Aviso: Start in die Eissaison 2026, Präsentation „Österreichisches + europäisches Eis des Jahres“, 25. März 2026, 10 Uhr

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Medienvertreter:innen, liebe Eisfreunde!

Der Fachverband Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) – er vertritt die Interessen der handwerklichen Eiserzeuger in ganz Österreich - lädt zum Auftakt der Eissaison zur offiziellen Eröffnung der Eissalons ein.

Zeit: Mittwoch, 25. März 2026, 10 Uhr

Ort: Eissalon Mauß, Thaliastraße 155, 1160 Wien

Andrew Nussbaumer, der Sprecher der österreichischen Eissalonbetreiber, Luca Alberti, Sprecher der italienischen Eissalonbetreiber in Österreich sowie die Betreiber des Eissalons Mauß, Margit Mauß und Thomas Longin, präsentieren dabei:

das österreichische sowie das europäische „ Eis des Jahres “



“ Informationen zu den „ Eiswochen 2026 “ sowie



“ sowie zum „Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises“.



Bei dieser Gelegenheit wird auch heuer wieder - gemäß einer langjährigen guten Tradition - ein Spendenscheck an die St. Anna Kinderkrebsforschung übergeben.

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Anmeldung unter: [email protected]