Aktualisiertes Sicherheitsupdate des Außenministeriums zur aktuellen Situation im Nahen Osten (9. März 2026, Stand 14:00 Uhr)

Wien (OTS) -

Die oberste Priorität des BMEIA ist die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Der Krisenstab im Außenministerium tagt daher täglich seit 28. Februar, bewertet die Lage laufend und prüft verfügbare Ausreisemöglichkeiten und notwendige Sicherheitsmaßnahmen. Die Lage bleibt in der gesamten Region gefährlich.

1. Sicherheitslage

In der gesamten Region kommt es weiterhin zu militärischen Auseinandersetzungen und Raketenangriffen. Wir empfehlen dringend, Anweisungen der lokalen Behörden strikt zu befolgen.

Für folgende Länder besteht weiterhin eine Reisewarnung: Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate. Für Oman und Saudi-Arabien gilt Sicherheitsstufe 3 (hohes Sicherheitsrisiko).

2. Ausreisesituation

Es gibt mittlerweile vermehrt Linienflüge nach Österreich und Europa. Diese sollten unbedingt genutzt werden. Es sind z.B. täglich Flüge von Dubai nach Wien vorgesehen mit Emirates, Air Arabia und Fly Dubai. Qatar Airways hat den Flugverkehr in einige europäische Hauptstädte wieder aufgenommen. Betroffene Personen werden aufgerufen, ihre Reiseveranstalter oder Fluglinien zu kontaktieren.

3. Unterstützte Ausreisen

Aufgrund des vermehrten Angebots an Linienflügen geht der Bedarf an Unterstützung bei der Ausreise durch das Außenministerium weiter zurück. Das Angebot von assistierten Busausreisen wird nur mehr vereinzelt nachgefragt.

Bis heute unterstützte das #TeamBMEIA mehr als 1.300 Ausreisen mit Bussen und gecharterten Flugzeugen.

Das Außenministerium hat bisher vier Rückholflüge organisiert , um insbesondere Menschen mit besonderen Bedürfnissen (darunter Schwangere, Familien mit kleinen Kindern und kranke Personen) eine rasche Ausreise zu ermöglichen. Insgesamt haben wir über 800 Personen mit gecharterten Flugzeugen aus dem Oman, aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgeholt.

, um insbesondere Menschen mit besonderen Bedürfnissen (darunter Schwangere, Familien mit kleinen Kindern und kranke Personen) eine rasche Ausreise zu ermöglichen. Insgesamt haben wir und den zurückgeholt. Über 100 Österreicherinnen und Österreicher konnten mit Unterstützung von EU-Ländern und weiteren Partnern ausreisen. Gestern ist ein Flug aus Maskat in Wien gelandet, der weitere 47 Personen nach Hause gebracht hat.

konnten mit Unterstützung von und weiteren ausreisen. ist ein gelandet, der weitere gebracht hat. Weiterhin betreuen die Botschaften Österreicherinnen und Österreicher mit besonderen Bedürfnissen wie z.B. einen krebskranken österreichischen Staatsbürger.

Wir stehen laufend mit unseren europäischen Partnern in Kontakt, um Plätze für Österreicherinnen und Österreicher zu vermitteln, wie z.B. morgen auf einem slowakischen Flieger aus Dubai nach Bratislava.

Die Unterstützung bei der Ausreise ist dank des großen Einsatzes unserer Botschaften vor Ort, der Unterstützung durch das Jagdkommando des BMLV und des BMI sowie unserer europäischen Partner möglich.

Die vom Außenministerium organisierten unterstützten Ausreisen und Rückholflüge zeigen Wirkung. Der Trend setzt sich fort, dass die Zahl der Registrierungen täglich deutlich zurückgeht. Die Zahl der individuellen Ausreisen wird allerdings erst nach der Deregistrierung in den Systemen sichtbar. Alle Personen, die das Krisengebiet bereits verlassen haben, sollen sich bitte ehestmöglich aus der Reiseregistrierung austragen.

4. Betreuung und Erreichbarkeit

Das #TeamBMEIA steht mit den registrierten österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in der Region in Kontakt. Rund um die Uhr sind Personen im Außenministerium und an den Botschaften dazu im Einsatz, an den Botschaften werden sie von Teams des BMLV unterstützt. Wir rufen alle dazu auf, sich auf reiseregistrierung.at zu registrieren, regelmäßig die Medien zu verfolgen und sich auf www.bmeia.gv.at zu informieren.

Das Außenministerium koordiniert sich außerdem eng mit europäischen Partnern zur bestmöglichen Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger und steht rund um die Uhr über die Notfallnummer +43 1 90115 4411 zur Verfügung.

Vereinzelt melden sich noch österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bei uns, bei denen es offenbar Schwierigkeiten in der direkten Kontaktaufnahme gibt. Wir gehen all diesen Hinweisen umgehend nach und kümmern uns selbstverständlich um diese Einzelfälle. Es ist uns ein Anliegen, alle österreichischen Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und ihre rasche Ausreise zu ermöglichen.

Erreichbarkeiten der Botschaften:

Österreichische Botschaft Abu Dhabi: (+971) 50 66 69 728 bzw. (+971) 50 85 90 441

Österreichische Botschaft Amman: (+962) 795 62 85 60

Österreichische Botschaft Doha: (+974) 33 21 14 50

Österreichische Botschaft Kuwait/Bahrain: (+965) 998 061 77

Österreichische Botschaft Maskat: (+968) 7220 0116

Österreichische Botschaft Riyadh: (+966) 557 102 122

Österreichische Botschaft Tel Aviv: (+972) 54 792 1892 bzw. (+972) 53 643 2738

Österreichische Botschaft Beirut: (+961) 39 59 765