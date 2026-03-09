Nach dem Internationalen Frauentag: Psychische Gesundheit von Frauen stärker in den Blick nehmen

Wien (OTS) -

Rund um den Internationalen Frauentag am vergangenen Wochenende rückten weltweit die Lebensrealitäten von Frauen verstärkt in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass sich gesellschaftliche Rollenbilder und strukturelle Belastungen auch deutlich auf die psychische Gesundheit auswirken können.

Viele Frauen erleben im Alltag eine Vielzahl an Anforderungen gleichzeitig: berufliche Verantwortung, familiäre Aufgaben und die Sorge für andere Menschen. Hinzu kommt oft eine Form von Verantwortung, die weniger sichtbar ist – das Mitdenken, Organisieren und emotionale Mittragen von Beziehungen, Familienleben und Alltag.

„Diese oft unsichtbare Form der Belastung wird gesellschaftlich noch immer unterschätzt“, betont Barbara Haid, Präsidentin des ÖBVP. „Viele Frauen leisten täglich sehr viel; organisatorisch, emotional und sozial. Wenn Verantwortung über längere Zeit ungleich verteilt bleibt, kann das auch zu innerer Erschöpfung und psychischer Belastung führen.“

Aus psychotherapeutischer Sicht ist es wichtig, solche Erfahrungen ernst zu nehmen und ihnen Raum zu geben. Psychotherapie kann dabei unterstützen, Belastungen zu reflektieren, eigene Bedürfnisse wieder stärker wahrzunehmen und neue Wege im Umgang mit Anforderungen zu entwickeln.

Der ÖBVP weist daher darauf hin, wie wesentlich ein guter Zugang zu psychosozialer Unterstützung ist, ebenso wie eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die vielfältigen Lebensrealitäten von Frauen.