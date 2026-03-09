Hilfe für mehr als 10.500 Menschen monatlich

Salzburg (OTS) -

Das Hilfswerk Salzburg zieht für 2025 eine eindrucksvolle Bilanz: Durchschnittlich 10.544 Menschen pro Monat wurden mit Pflege-, Betreuungs-, Kinder- und Jugendangeboten unterstützt. Mit 1.312 Mitarbeiter*innen, 555 Ehrenamtlichen und einem flächendeckenden Netz an Einrichtungen zählt das Hilfswerk weiterhin zu den wichtigsten sozialen Dienstleistern im Bundesland.

„Unser Ziel ist es, Lebensqualität zu steigern, Selbstständigkeit zu fördern und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Die Zahlen zeigen, wie groß der Bedarf an verlässlicher Unterstützung in allen Lebensphasen ist“, betont Christian Struber, Präsident des Hilfswerk Salzburg.

Unterstützung in allen Lebenslagen

Der größte Anteil der betreuten Menschen entfällt auf Pflege und Betreuung: 7.838 Senior*innen wurden 2025 mobil oder stationär begleitet. Gleichzeitig betreute das Hilfswerk Salzburg 1.104 Kinder und unterstützte 1.602 Jugendliche in Jugendzentren sowie durch mobile Jugendarbeit. Mit einem dichten Netz aus Regionalstellen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Kinderbetreuung und Jugendarbeit ist das Hilfswerk in allen Salzburger Gemeinden vertreten.

Starker Arbeitgeber mit internationalem Team

Die meisten der 1.312 Mitarbeiter*innen arbeiten in der Pflege (39,3 %), gefolgt von sozialer Arbeit (30,3 %), Pädagogik (14,9 %) sowie Verwaltung und Service (15,5 %).

Die Belegschaft ist international: Mitarbeitende aus 46 Nationen sind im Hilfswerk tätig. 78,4 % stammen aus Österreich, 14,1 % aus EU-Ländern und 7,5 % aus Drittstaaten.

Als Arbeitgeber wurde das Hilfswerk Salzburg mehrfach ausgezeichnet – unter anderem als „Top Company“ auf kununu, mit dem Gütesiegel “Betriebliche Gesundheitsförderung” sowie dem Gütesiegel “Nestor Gold” für alternsgerechtes Arbeiten.

Ausbildung und Qualifizierung im Sozialbereich

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf Aus- und Weiterbildung: Im Veranstaltungs- und Bildungszentrum Wissenspark Urstein wurden im vergangenen Jahr 221 Bildungsveranstaltungen durchgeführt. 2.591 Teilnehmer*innen nahmen an Lehrgängen und Fortbildungen teil – darunter Ausbildungen zur Heimhilfe, Praxisanleitung oder Tageseltern sowie Module für Pflegelehrlinge.

Damit leistet das Hilfswerk Salzburg einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftequalifizierung im Pflege- und Sozialbereich.

Ehrenamt als wichtige Säule

Neben den hauptberuflichen Mitarbeiter*innen engagieren sich 555 Ehrenamtliche, Funktionär*innen und Freiwillige für das Hilfswerk Salzburg. Ihr Einsatz reicht von sozialer Begleitung bis zur Unterstützung bei Veranstaltungen und Projekten.

Ein sichtbares Angebot ist „Essen auf Rädern“: In 37 Gemeinden wurden 606 Kund*innen mit abwechslungsreichen, warmen Mahlzeiten versorgt.

Entlastung für pflegende Angehörige

Die Senioren-Tageszentren des Hilfswerk Salzburg bieten Betreuung, Aktivierung und Gemeinschaft für ältere Menschen und helfen, Einsamkeit vorzubeugen. Gleichzeitig entlasten sie Angehörige, die zu Hause pflegen. Ergänzend bietet der Angehörigen-Entlastungsdienst kurzfristige Unterstützung und Auszeiten für pflegende Familienmitglieder.

„Mit jedem Projekt, jedem Einsatz und jedem Angebot bringen wir große Hilfe ganz nah zu den Menschen in Salzburg“, erklärt Struber.