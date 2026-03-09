Maurer/Grüne zu Weißmann-Rücktritt: „Richtiger und notwendiger Schritt, um weiteren Schaden vom ORF abzuwenden“

Wien (OTS) -

Nach dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann äußert sich die stellvertretende Klubobfrau und Mediensprecherin der Grünen, Sigi Maurer: “Der Rücktritt des ORF-Generaldirektors ist ein richtiger und notwendiger Schritt, um weiteren Schaden vom ORF abzuwenden. In einer Situation, in der schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen, ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und die Institution zu schützen.”

Im Rücktritt sieht Maurer auch ein deutliches Signal und einen Auftrag an den gesamten ORF: „Ein zeitgemäßer öffentlich-rechtlicher Rundfunk braucht eine Unternehmenskultur und Strukturen, die Machtmissbrauch verhindern, Betroffene schützen und ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen, in dem Respekt und Integrität selbstverständlich sind.“

„Politik und Medienöffentlichkeit sind nun gefordert, verantwortungsvoll zu handeln und die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Frau uneingeschränkt zu achten. Sensibilität und Respekt müssen in der Berichterstattung ebenso gelten wie im politischen Umgang mit dem Fall“, so Maurer abschließend.