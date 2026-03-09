- 09.03.2026, 10:48:33
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AVISO: Pressekonferenz zur Transferleistungsstudie am 10. März 2026
Am Dienstag, den 10. März 2026, um 11.30 Uhr lädt Bundesministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Dr. Franz Prettenthaler, Direktor der Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, zum Update der Transferleistungsstudie ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
11.30 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 11.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247
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