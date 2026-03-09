  • 09.03.2026, 10:37:32
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ORF – SPÖ-Seltenheim begrüßt rasches und konsequentes Handeln des Stiftungsrates

Thurnher überaus kompetente Medienmanagerin als interimistische Leitung – Stiftungsrat wird Neubestellung professionell durchführen

Wien (OTS) - 

„Es ist gut, dass der ORF-Stiftungsrat seine Verantwortung wahrgenommen hat und angesichts offenbar gravierender Vorwürfe gegen den bisherigen ORF-Generaldirektor Weißmann rasch und konsequent gehandelt hat im Sinne der Reputation des Unternehmens“, sagt SPÖ-Mediensprecher Klaus Seltenheim. Die Aufklärung der Vorwürfe und der Schutz der betroffenen Person obliege nun ebenfalls dem Stiftungsrat. Für den ORF als Unternehmen ist es jetzt im ersten Schritt wichtig, dass die Geschäftsführung gut weitergeführt wird – vor allem angesichts großer Herausforderungen in nächster Zeit wie dem ESC“, sagt Seltenheim. ****

Mit Ingrid Thurnher übernehme jetzt eine überaus erfahrene und höchst kompetente Medienmanagerin die Führung des Unternehmens. „Dazu gesagt sei: Es ist bezeichnend, dass – wie so oft – es Frauen sind, die es wieder einmal richten müssen.“ Im nächsten Schritt geht es dann um einen transparenten Prozess der Neubestellung einer ORF-Generaldirektorin bzw. eines ORF-Generaldirektors. Auch da wird der Stiftungsrat professionell agieren“, ist Seltenheim überzeugt. (Schluss) ah/ls

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