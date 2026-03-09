Theorie greifbar machen: „OVE-HTU-Labor“ am TU Wien Standort Gußhaus öffnet für Studierende

Wien (OTS) -

Seit dem 5. März 2026 bereichert eine neue Innovationsschmiede den Campus der Technischen Universität Wien: Das OVE-HTU-Labor. Das von ehrenamtlichen Studierenden initiierte, durch Drittmittel sowie der Hochschüler_innenschaft an der TU Wien finanzierte Projekt bietet Studierenden aller Fachrichtungen freien Zugang zu professioneller Hardware, um eigene Projekte und praxisnahes Lernen zu ermöglichen.

Oft fehlt es im Studienalltag an Raum und Equipment, um theoretisches Wissen aus der Vorlesung direkt in die Tat umzusetzen. Diese Lücke schließt nun das OVE-HTU-Labor am TU Wien Standort Gußhaus. Das Besondere: Das Labor wird komplett ehrenamtlich von Studierenden betrieben und ist für alle Mitstudierenden kostenlos nutzbar.

“ Im OVE-HTU-Lab haben Studierende einen niederschwelligen Zugang zu State-of-the-Art-Technologie - ermöglicht durch den Einsatz ehrenamtlicher Studierendenvertreter_innen und der studierendenzentrierten Verwendung des ÖH-Beitrages. ”, betont Mehmet Koyun aus dem Vorsitzteam der HTU Wien.

High-Tech-Infrastruktur für kreative Köpfe

Das Labor ist speziell auf die Bedürfnisse angehender Ingenieur_innen zugeschnitten. Zur Ausstattung gehören unter anderem:

3D-Drucker für schnelles Prototyping und Gehäusebau.

für schnelles Prototyping und Gehäusebau. Professionelle Lötstationen für Arbeiten an komplexer Elektronik.

für Arbeiten an komplexer Elektronik. Präzise Messinstrumente (Oszilloskope, Multimeter etc.) für die Fehleranalyse und Optimierung.

„ Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man sich ohne Prüfungsdruck ausprobieren kann. Im OVE-HTU-Labor steht das Machen im Vordergrund, egal ob für eine Seminararbeit oder ein privates Herzensprojekt. “, erklärt das Projektteam.

Starke Partner für angehende Ingenieur_innen

Möglich wurde das Projekt durch eine enge Kooperation zwischen Studierenden und starken Partnern aus der Praxis und der Interessenvertretung. Als Hauptsponsoren fungieren der OVE (Österreichischer Verband für Elektrotechnik) sowie die HTU Wien (Hochschüler_innenschaft an der TU Wien). Dieses Engagement unterstreicht die Bedeutung von praxisnahen Freiräumen für eine moderne technische Ausbildung. Hierfür stellt die TU Wien selbst die Räumlichkeiten zur Verfügung und übernimmt die anfallenden Betriebskosten. Darüber hinaus wurde das Projekt durch die Unterstützung weiterer Sponsoren aus der Industrie ermöglicht, darunter Wien Energie, Wiener Netze und Andritz Hydro.

Startschuss am 5. März

Der offizielle Betrieb des Labors am TU Wien Standort Gußhaus startete am 5. März 2026. Ab diesem Zeitpunkt steht die Infrastruktur den Studierenden für ihre Projekte zur Verfügung.

„ Mit der Finanzierung des neuen Studierendenlabors schaffen wir einen Raum, in dem theoretisches Wissen schon während des Studiums praktisch umgesetzt werden kann – ein großer Gewinn für die Fachkräfte der Zukunft. “, freut sich OVE-Präsident und Wiener Netze-Geschäftsführer Gerhard Fida.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist die unabhängige Branchenplattform für Elektro- und Informationstechnik und unterstützt gezielt Initiativen zur Förderung des technischen Nachwuchses.

Über die HTU Wien:

Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der TU Wien (HTU Wien) vertritt die Interessen der Studierenden und fördert Projekte, die den Studienstandort Wien nachhaltig stärken und die Ausbildungsqualität verbessern.