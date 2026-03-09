- 09.03.2026, 08:02:02
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Sprachen, Literaturen, Künste, Wissenschaft, Forschung und der Zukunftspakt der UNO
Jura Soyfer Schwerpunkt im Rahmen der INST Weltkonferenz am 16.4.2026
2024 unterstützten 193 UN Staaten den Zukunftspakt der UNO. Keine Zustimmung fand der Pakt durch Russland, den Iran. 2025 gründete Donald Trump den Board of Peace. Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff von Netanyahu und Trump auf den Iran brachen diese nicht nur mit dem Zukunftspakt, sondern auch mit den Prinzipien des Board of Peace.
Der Kontext der Brutalität ist die ökonomische Schwäche der USA. Bezahlen soll für die Unfähigkeit von Milliardären und ihren Handlangern vor allem die EU (Energie, KI, Zollpolitik, Aufrüstung, US Schulden).
Im Mittelpunkt der INST Weltkonferenz vom 14.-17.4.2026 in Wien steht die gesellschaftliche Bedeutung von Sprachen, Literaturen, Künste, Wissenschaft und Forschung. Die Beteiligung von gut 15.000 WissenschafterInnen, KünstlerInnen aus rund 180 Ländern wird erwartet. Der Schwerpunkt am 16.4.2026 wird Das Weltprojekt Jura Soyfer sein. Streaming via Jura Soyfer Channel - kostenloser Zugang ohne Anmeldung.
In Entwicklung ist ein neues Konferenzformat, das an die Pionierleistungen im Bereich der Digitalisierungen der Jura Soyfer Gesellschaft seit den 1980er Jahren anschließt (virtuelles Archiv, offene Suchmaschinen, Entwicklung von Sprachübersetzungen mit Hilfe neuer Technologien, neue Öffentlichkeiten, neue Formate). Was bisher fehlte, sind die finanziellen Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Umsetzungen der Konzepte (Forschung, neue Ästhetik, Öffentlichkeiten). Mit der Weltkonferenz sollen im Kontext des Zukunftspaktes Vorschläge entwickelt werden.
Ein neuer Umgang mit Sprachen, Literaturen, Künste, Wissenschaft und Forschung ist von zentraler Bedeutung für die Umsetzung des Zukunftspaktes. Das zeigen die Videos zu Jura Soyfer in Sprachen der Welt. Seit dem 12.2.2026 wird jeden Donnerstag eine neue Folge präsentiert. Die Texte und ihre Übersetzungen sind Teil der Befreiung vom Nationalsozialismus, der Entwicklung von UN Charta und UN Menschenrechte. Sie sind Teil des Aufbruchs in Europa nach der Niederlage von Antisemitismus, Nationalismus, Rassismus, Faschismus, Nationalsozialismus. Aber sie sind auch Teil des Aufbruchs nach 1989, von G 20 Gipfeln mit ihren Neuerungen, einer neuen UNO im Sinne des Zukunftspaktes im Kontext von INST Forderungen.
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Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
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