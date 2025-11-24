- 24.11.2025, 08:03:02
- /
- OTS0005
Die Welt im Umbruch
INST Installation zum G20 Gipfel in Südafrika 2025
Der G20 Gipfel in Johannesburg | Südafrika war nicht nur deshalb historisch, weil das erste Mal ein G20 Gipfel in Afrika stattfand. Er war auch deshalb historisch, weil durch die Abwesenheit von Donald Trump | den USA Beschlüsse ermöglicht wurden, die bei deren Anwesenheit verhindert worden wären. Dagegen beschäftigte der Friedensplan zur Ukraine von Donald Trump den Gipfel zutiefst. Ein Ende dieses blutigsten Krieges in Europa nach 1945 scheint möglich. Und damit verbunden auch eine Reform des Weltsicherheitsrates wie dies in der Deklaration des G20 Gipfels vorgeschlagen wird. Dem INST war die Beteiligung von Afrika an den G20 Gipfeln bereits in der Vergangenheit ein Anliegen. Auch mit dieser Installation sollte auf die Bedeutung von Sprachen, Literaturen, Künste für gesellschaftliche Entwicklungen verwiesen werden. Ein neues Bewußtsein für das Afrikanische im Europäischen ist notwendig. Das belegen Übersetzungen in afrikanische Sprachen (Photon, I-Iron Age, Ukuphela Kwezwe), aber auch kulturwissenschaftliche Arbeiten, Konferenzen (Conference Yaoundé), Projekte (Kilimanjaro, Encyclopedia of Multilingual Cultural Studies).
Rückfragen & Kontakt
Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
E-Mail: arlt@arltherbert.at
Website: https://www.arltherbert.at
