Aktualisiertes Sicherheitsupdate des Außenministeriums zur aktuellen Situation im Nahen Osten (8. März 2026, Stand 14:00 Uhr)

Wien (OTS) -

Die oberste Priorität des BMEIA ist die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Auch am heutigen Sonntag ist der Krisenstab erneut zur Bewertung der aktuellen Lage, der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und der verfügbaren Ausreisemöglichkeiten zusammengekommen. Die Lage bleibt in der gesamten Region gefährlich.

1. Sicherheitslage

In der gesamten Region kommt es weiterhin zu militärischen Auseinandersetzungen und Raketenangriffen. Wir empfehlen dringend, Anweisungen der lokalen Behörden strikt zu befolgen.

2. Reisewarnungen

Für folgende Länder besteht weiterhin eine Reisewarnung: Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate. Für Oman und Saudi-Arabien gilt Sicherheitsstufe 3 (hohes Sicherheitsrisiko).

3. Ausreisesituation

Es gibt mittlerweile vermehrt Linienflüge nach Österreich und Europa. Diese sollten unbedingt genutzt werden. Es sind z.B. täglich Flüge von Dubai nach Wien vorgesehen. Qatar Airways hat den Flugverkehr in einige europäische Hauptstädte wieder aufgenommen. Betroffene Personen werden aufgerufen, ihre Reiseveranstalter oder Fluglinien zu kontaktieren.

4. Unterstützte Ausreisen

Bis heute unterstützte das #TeamBMEIA rund 1.300 Ausreisen mit Bussen und gecharterten Flugzeugen.

Über 100 Österreicherinnen und Österreicher konnten mit Unterstützung von EU-Ländern und weiteren Partnern ausreisen. Heute wird ein Österreicher mit Trümmerbruch in enger Koordinierung mit Ungarn ausgeflogen und dort von den zuständigen österreichischen Behörden weiter betreut. Wir danken den ungarischen Kolleginnen und Kollegen für ihre Unterstützung. Heute ist ein Flug von Maskat nach Wien vorgesehen, der weitere 45 Österreicherinnen und Österreicher nach Hause bringt. Gestern konnten vier Personen in einem gemeinsam mit Estland organisierten Bus von Katar nach Saudi-Arabien gebracht werden.

konnten mit Unterstützung von und weiteren ausreisen. Das Außenministerium hat bisher vier Rückholflüge organisiert, um insbesondere Menschen mit besonderen Bedürfnissen (darunter Schwangere, Familien mit kleinen Kindern und kranke Personen) eine rasche Ausreise zu ermöglichen. Insgesamt haben wir über 800 Personen mit gecharterten Flugzeugen aus dem Oman, aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgeholt.

Die Unterstützung bei der Ausreise ist dank des großen Einsatzes unserer Botschaften vor Ort, der Unterstützung durch das Jagdkommando des BMLV und des BMI sowie unserer europäischen Partner möglich.

Die vom Außenministerium organisierten unterstützten Ausreisen und Rückholflüge zeigen Wirkung. Die Zahl der tatsächlich erfolgten Ausreisen (d.h. inklusive individueller Ausreisen) stieg seit gestern weiter. Dies wird allerdings erst nach der Deregistrierung in den Systemen sichtbar. Alle Personen, die das Krisengebiet bereits verlassen haben, sollen sich bitte ehestmöglich aus der Reiseregistrierung austragen.

5. Betreuung und Erreichbarkeit

Das #TeamBMEIA steht mit den registrierten österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in der Region in Kontakt. Rund um die Uhr sind Personen im Außenministerium und an den Botschaften dazu im Einsatz, an den Botschaften werden sie von Teams des BMLV unterstützt. Wir rufen alle dazu auf, sich auf reiseregistrierung.at zu registrieren, regelmäßig die Medien zu verfolgen und sich auf www.bmeia.gv.at zu informieren.

Das Außenministerium koordiniert sich außerdem eng mit europäischen Partnern zur bestmöglichen Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger und steht rund um die Uhr über die Notfallnummer +43 1 90115 4411 zur Verfügung.

Vereinzelt melden sich noch österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bei uns, bei denen es offenbar Schwierigkeiten in der direkten Kontaktaufnahme gibt. Wir gehen all diesen Hinweisen umgehend nach und kümmern uns selbstverständlich um diese Einzelfälle. Es ist uns ein Anliegen, alle österreichischen Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und ihre rasche Ausreise zu ermöglichen.

Erreichbarkeiten der Botschaften:

Österreichische Botschaft Abu Dhabi: (+971) 50 66 69 728 bzw. (+971) 50 85 90 441

Österreichische Botschaft Amman: (+962) 795 62 85 60

Österreichische Botschaft Doha: (+974) 33 21 14 50

Österreichische Botschaft Kuwait/Bahrain: (+965) 998 061 77

Österreichische Botschaft Maskat: (+968) 7220 0116

Österreichische Botschaft Riyadh: (+966) 557 102 122

Österreichische Botschaft Tel Aviv: (+972) 54 792 1892 bzw. (+972) 53 643 2738

Österreichische Botschaft Beirut: (+961) 39 59 765