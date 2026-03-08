FPÖ – Hafenecker zu SPÖ-Holzleitner: „Babler-Desaster ist hausgemacht!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA kommentierte den heutigen Auftritt von SPÖ-Ministerin Holzleitner in der ORF-Pressestunde als „skurrile Realitätsverweigerung einer Ministerin, die sich für das Amt des SPÖ-Bundesgeschäftsführers empfehlen möchte“. Dass Holzleitner das magere Ergebnis von Andreas Babler beim Parteitag den Medien in die Schuhe schieben wolle, sei an Lächerlichkeit kaum zu überbieten.

„Wenn eine Wissenschaftsministerin glaubt, dass nicht die eigene, tief zerstrittene Partei und das Versagen ihres Obmanns für das Wahldebakel verantwortlich sind, sondern die Berichterstattung, dann ist das eine wissenschaftlich höchst fragwürdige These. Fakt ist: Das Babler-Ergebnis ist einzig und allein sein Verdienst. Die schlechte Presse ist nur das Echo auf eine SPÖ, die intern komplett zerrüttet ist und von einer Krise in die nächste taumelt“, so Hafenecker.

Einen einzigen Erkenntniswert – abseits der offensichtlichen Realitätsverdrehung der SPÖ – habe der Auftritt jedoch gehabt, so der freiheitliche Generalsekretär weiter: „Offensichtlich muss sich Babler-Mitarbeiter Seltenheim ernsthaft Sorgen um seinen Posten machen. Frau Holzleitner hat heute in einer Stunde mehr den Bundesgeschäftsführer gegeben, als man von Herrn Seltenheim in den vergangenen Monaten überhaupt gehört hat. Einer SPÖ, die sich offensichtlich nicht einmal selbst unter Kontrolle hat, sollte man nicht die Kontrolle über den Staat und wichtige Ressorts in der staatlichen Verwaltung geben. Die Wiederwahl Bablers zeigt, dass sich der Chaoskurs in der SPÖ wohl fortsetzen wird“, erklärte Hafenecker abschließend.