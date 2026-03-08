FPÖ – Hafenecker: „Vernichtender Rechnungshofbericht zur OBS kann nur das Aus für die ORF-Zwangssteuer zur Folge haben!“

Wien (OTS) -

„Der Rechnungshof stellt der ORF-Beitrags Service GmbH ein vernichtendes Zeugnis aus, das unsere freiheitlichen Kritikpunkte vollinhaltlich bestätigt. Statt Einsparungen gab es Kostensteigerungen, massive Ausgaben für externe Berater, ein überfordertes Kundenservice und heilloses Datenchaos, durch das Bürger mit Mehrfachvorschreibungen des ORF-Beitrags behelligt wurden. Besonders makaber waren die Aufforderungen an Tote, die Haushaltsabgabe einzuzahlen. Reparaturversuche an diesem Pleiten- und Pannenbetrieb sind sinnlos, die ORF-Zwangssteuer muss sofort abgeschafft werden!“, forderte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA zu den Ergebnissen der Prüfung der OBS durch den Rechnungshof.

Hafenecker erinnerte daran, dass die Freiheitlichen seit Einführung der unseligen ORF-Haushaltsabgabe nicht nur diese als solche, sondern auch „das ganze Einhebungsdesaster“ aufgezeigt hätten. „Die Zahlungsaufforderungen für den ORF-Beitrag an die Katze von Gerald Grosz und an meinen bereits vor Jahren verstorbenen Großvater stehen synonym für tausende Österreicher, die Opfer dieses Dilettantismus wurden. Dass der mit einem Milliardenbudget üppigst ausgestattete ORF nicht einmal schafft, seine hochsensiblen Daten korrekt zu verwalten, während in der Chefetage 74 Personen Jahresgehälter jenseits der 170.000 Euro kassieren, ist ein echtes Armutszeugnis. Zu den Gagenkaisern gehört übrigens der OBS-Geschäftsführer selbst mit fast 200.000 Euro pro Jahr – wofür? Das fragt man sich angesichts dieses Rechnungshofberichts“, so Hafenecker.