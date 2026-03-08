Internationaler Frauentag: Die ASKÖ sagt Danke!

Wien (OTS) -

Heute, am 8.3.2026, dem Weltfrauentag erinnern wir daran, dass Erfolg im Sport keine Gender-Frage sein darf.

Wir als ASKÖ setzen uns für eine inklusive Sportwelt ein, stehen für fairen Wettbewerb und die Förderung aller Athlet:innen – unabhängig vom Geschlecht. Für eine gerechte Sportwelt, heute und an jedem anderen Tag, egal ob auf dem Platz, als Trainerin oder hinter den Kulissen!

Die ASKÖ bedankt sich bei allen Frauen für ihren Einsatz und ihr Engagement im Sport. Gemeinsam setzen wir Zeichen – denn nur miteinander sind wir stark!