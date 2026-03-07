Aktualisiertes Sicherheitsupdate des Außenministeriums zur aktuellen Situation im Nahen Osten (7. März 2026, Stand 14:00 Uhr)

Wien (OTS) -

Die oberste Priorität des BMEIA ist die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Der Krisenstab im Außenministerium tagt daher täglich seit Samstagvormittag, bewertet die Lage laufend und prüft verfügbare Ausreisemöglichkeiten und notwendige Sicherheitsmaßnahmen. Die Lage ist in der gesamten Region weiterhin gefährlich.

1. Sicherheitslage

In der gesamten Region kommt es weiterhin zu militärischen Auseinandersetzungen und Raketenangriffen. Wir empfehlen dringend, Anweisungen der lokalen Behörden strikt zu befolgen.

2. Reise- und Ausreisesituation

Für folgende Länder besteht weiterhin eine Reisewarnung: Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate. Für Oman und Saudi-Arabien gilt Sicherheitsstufe 3 (hohes Sicherheitsrisiko).

Es gibt zunehmend Linienflüge nach Österreich und Europa, die jedenfalls genutzt werden sollten (z.B. Flüge aus Dubai nach Wien oder Salzburg). Betroffene Personen sind angehalten, ihre Reiseveranstalter oder Fluglinien zu kontaktieren.

3. Unterstützte Ausreisen

· Bis heute konnten wir knapp 1.200 Ausreisen mit Bussen und gecharterten Flugzeugen unterstützen.

· Wir haben vier Flugzeuge organisiert, um insbesondere Menschen mit besonderen Bedürfnissen (Schwangere, Familien mit kleinen Kindern, kranke Personen) eine rasche Ausreise zu ermöglichen. Insgesamt haben wir über 800 Personen mit gecharterten Flugzeugen aus dem Oman, aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgeholt:

o Mittwoch aus Maskat: 151 Personen;

o Donnerstag aus Maskat: 173 Personen;

o Donnerstag aus Riyadh: 243 Personen;

o Freitag aus Abu Dhabi: 244 Personen.

· Wir arbeiten zudem eng mit anderen EU-Ländern zusammen und konnten so schon zahlreiche weitere unterstütze Ausreisen ermöglichen. Über 60 Österreicherinnen und Österreicher konnten auf diesem Weg bei der Ausreise unterstützt werden:

- So sind etwa Österreicherinnen und Österreicher mit einem tschechischen Flug von Jordanien nach Prag und slowakischen Flügen von Jordanien nach Bratislava ausgereist.

- Gestern wurde eine Gruppe von 15 Österreicherinnen und Österreichern inklusive Angehörigen aus Israel mit einem Flug von Ungarn via Sharm el Sheikh nach Budapest gebracht.

- Heute werden vier Österreicherinnen und Österreicher aus Israel mit einem tschechischen Flug via Sharm el Sheikh nach Prag gebracht. Zudem gibt es auch einen mit Estland organisierten Bus aus Katar nach Saudi-Arabien mit Plätzen für Österreicherinnen und Österreichern.

Die Unterstützung bei der Ausreise ist dank des großen Einsatzes unserer Botschaften vor Ort, der Unterstützung durch das Jagdkommando des BMLV und des BMI sowie unserer europäischen Partner möglich.

Die vom Außenministerium organisierten unterstützten Ausreisen und Rückholflüge zeigen Wirkung. Die Zahl der tatsächlich erfolgten Ausreisen (d.h. inklusive individueller Ausreisen) liegt nochmals deutlich höher; dies wird allerdings erst nach der Deregistrierung in den Systemen sichtbar. Das Außenministerium ruft daher alle Personen, die das Krisengebiet bereits verlassen haben, dringend auf, sich ehestmöglich aus der Reiseregistrierung auszutragen.

4. Betreuung und Erreichbarkeit

Das #TeamBMEIA steht mit den registrierten österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in der Region in Kontakt. Rund um die Uhr sind Personen im Außenministerium und an den Botschaften dazu im Einsatz, an den Botschaften werden sie von Teams des BMLV unterstützt.

Wir rufen alle dazu auf, sich auf reiseregistrierung.at zu registrieren, regelmäßig die Medien zu verfolgen und sich auf www.bmeia.gv.at zu informieren.

Das Außenministerium koordiniert sich außerdem eng mit europäischen Partnern zur bestmöglicher Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger und steht rund um die Uhr über die Notfallnummer +43 1 90115 4411 zur Verfügung.

Erreichbarkeiten der Botschaften:

Österreichische Botschaft Abu Dhabi: (+971) 50 66 69 728 bzw. (+971) 50 85 90 441

Österreichische Botschaft Amman: (+962) 795 62 85 60

Österreichische Botschaft Doha: (+974) 33 21 14 50

Österreichische Botschaft Kuwait/Bahrain: (+965) 998 061 77

Österreichische Botschaft Maskat: (+968) 7220 0116

Österreichische Botschaft Riyadh: (+966) 557 102 122

Österreichische Botschaft Tel Aviv: (+972) 54 792 1892 bzw. (+972) 53 643 2738

Österreichische Botschaft Beirut: (+961) 39 59 765