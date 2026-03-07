Bogner-Strauß: Wir arbeiten das ganze Jahr für Wahlfreiheit und ein gewaltfreies Leben für Frauen und Mädchen

Wien (OTS) -

„Wir müssen weiter daran arbeiten, Mädchen und Frauen in allen Lebens- und Berufsfeldern zu stärken und sichtbarer zu machen. Frauen sollen ein selbstbestimmtes Leben führen, in dem sie ihre Vorstellungen frei verwirklichen können. Dafür braucht es echte Wahlfreiheit bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, umfassende Bildungs- und Fortbildungsangebote, flächendeckende Kinderbetreuung und einen konsequenten Schutz vor Gewalt.“ Das sagte heute, Samstag, ÖVP-Frauensprecherin Abg. Bogner-Strauß anlässlich des morgigen Weltfrauentages, der heuer im Zeichen von „Recht und Gerechtigkeit für alle Frauen und Mädchen!“ steht.

Frauen bräuchten echte Chancen im Alltag, im Beruf, in der Familie und in der Gesellschaft. Wenn man von Gleichstellung spricht, muss aber auch wirtschaftliche Unabhängigkeit gegeben sein. „Wir wollen Frauen daher in Führungspositionen sowie in den Bereichen Digitalisierung, künstliche Intelligenz (KI) und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) fördern, unterstützen und halten. „Unser Ziel ist es, Mädchen und junge Frauen für die MINT-Fächer zu begeistern, ihr Interesse zu wecken, damit sie später vielleicht auch einen Beruf daraus machen”, so Bogner-Strauß.

Ein Schwerpunkt ist auch die Sicherheit: „Wir setzen uns dafür ein, dass Mädchen und Frauen in Österreich sicher und unabhängig leben können. Der Ausbau von Bildungsangeboten, Kinderbetreuung und Gewaltschutz ist essenziell, um echte Wahlfreiheit und ein gewaltfreies Leben zu gewährleisten. “ Hier seien bereits einige Maßnahmen gesetzt worden wie der Schutz vor Kinder- und Zwangsehen und der Ausbau von Gewaltambulanzen.

Trotzdem sei noch viel zu tun – beispielsweise hinsichtlich Einkommenstransparenz oder in der Frauengesundheit, hebt Bogner-Strauß, die auch ÖVP-Gesundheitssprecherin ist, vor allem den Ausbau des medizinischen Angebots im Bereich Gendermedizin sowie Vorsorge­programme zu spezifischen Frauengesundheitsthemen hervor. (Schluss)