Wien (OTS) -

Aktualisiertes Sicherheitsupdate des Außenministeriums zur aktuellen Situation im Nahen Osten (6. März 2026, Stand 15:00 Uhr)

Die oberste Priorität des BMEIA ist die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Der Krisenstab im Außenministerium tagt daher täglich seit Samstagvormittag, bewertet die Lage laufend und prüft verfügbaren Ausreisemöglichkeiten und notwendige Sicherheitsmaßnahmen. Die Lage ist in der gesamten Region weiterhin gefährlich.

1. Sicherheitslage

In der gesamten Region kommt es weiterhin zu militärischen Auseinandersetzungen und Raketenangriffen. Wir empfehlen dringend, Anweisungen der lokalen Behörden strikt zu befolgen.

2. Registrierte Staatsbürger

Aktuell sind rund 17.480 österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie Angehörige im Krisengebiet registriert, darunter rund 1.760 österreichische Reisende. Davon befinden sich etwa 1.000 Reisende in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die vom Außenministerium organisierten unterstützten Ausreisen und Rückholflüge zeigen Wirkung. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der tatsächlich erfolgten Ausreisen höher ist, da diese erst nach der Deregistrierung in den Systemen sichtbar wird. Das Außenministerium ruft daher alle Personen, die das Krisengebiet bereits verlassen haben, dringend auf, sich ehestmöglich aus der Reiseregistrierung auszutragen.

3. Reise- und Ausreisesituation

Für folgende Länder besteht weiterhin eine Reisewarnung: Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate. Für Oman und Saudi-Arabien gilt Sicherheitsstufe 3 (hohes Sicherheitsrisiko).

Es gibt zunehmend Linienflüge nach Österreich und Europa, die jedenfalls genutzt werden sollten. Betroffene Personen sind angehalten, ihre Reiseveranstalter oder Fluglinien zu kontaktieren.

4. Unterstützte Ausreisen

Bis heute konnten wir mehr als 1.100 Ausreisen mit Bussen und gecharterten Flugzeugen unterstützen (inkl. des heutigen Flugs aus Abu Dhabi ).

unterstützen (inkl. des ). Wir haben vier Flugzeuge organisiert, um insbesondere Menschen mit besonderen Bedürfnissen (Schwangere, Familien mit kleinen Kindern, kranke Personen) eine rasche Ausreise zu ermöglichen. Insgesamt haben wir bisher über 560 Personen mit gecharterten Flugzeugen aus dem Oman und aus Saudi-Arabien zurückgeholt:

o Mittwoch aus Maskat: 151 Personen;

o Donnerstag aus Maskat: 173 Personen;

o Donnerstag aus Riyadh: 243 Personen;

o Heute aus Abu Dhabi: 244 Personen.

Wir arbeiten eng mit anderen EU-Ländern zusammen und konnten so schon weitere unterstütze Ausreisen ermöglichen. So sind etwa Österreicherinnen und Österreicher mit einem tschechischen Flug von Jordanien nach Prag und einem slowakischen Flug von Jordanien nach Bratislava ausgereist. Heute wird eine Gruppe von 15 Österreicherinnen und Österreichern inklusive Angehörigen aus Israel mit einem Flug der Ungarn via Sharm el Sheikh nach Budapest gebracht.

Die Unterstützung bei der Ausreise ist dank des großen Einsatzes unserer Botschaften vor Ort, der Unterstützung durch das Jagdkommando des BMLV und des BMI sowie unserer europäischen Partner möglich.

5. Betreuung und Erreichbarkeit

Das #TeamBMEIA steht mit den registrierten österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in der Region in Kontakt. Rund um die Uhr sind Personen im Außenministerium und an den Botschaften dazu im Einsatz, an den Botschaften werden sie von Teams des BMLV unterstützt. Außerdem haben wir unsere Teams in der Region sowie in Wien verstärkt und werden diese bei Bedarf weiter aufstocken, um die Anfragen aller Österreicherinnen und Österreicher beantworten zu können.

Wir rufen alle dazu auf, sich auf reiseregistrierung.at zu registrieren, regelmäßig die Medien zu verfolgen und sich auf www.bmeia.gv.at zu informieren.

Das Außenministerium koordiniert sich außerdem eng mit europäischen Partnern zur bestmöglicher Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger und steht rund um die Uhr über die Notfallnummer +43 1 90115 4411 zur Verfügung.

Erreichbarkeiten der Botschaften:

Österreichische Botschaft Abu Dhabi: (+971) 50 66 69 728 bzw. (+971) 50 85 90 441

Österreichische Botschaft Amman: (+962) 795 62 85 60

Österreichische Botschaft Doha: (+974) 33 21 14 50

Österreichische Botschaft Kuwait/Bahrain: (+965) 998 061 77

Österreichische Botschaft Maskat: (+968) 7220 0116

Österreichische Botschaft Riyadh: (+966) 557 102 122

Österreichische Botschaft Tel Aviv: (+972) 54 792 1892 bzw. (+972) 53 643 2738

Österreichische Botschaft Beirut: (+961) 39 59 765