AVISO: PK zu bundesweiter Umfrage “Gen Z - Generation zukunftslos?”, am 13.03.26 um 10:00 Uhr

Wien (OTS) -

Bundesweite Umfrage zur Berufsbildung ergab, dass 2/3 Schüler:innen nicht wissen, wie sie sich später beruflich orientieren wollen und dass sie sich von der Schule nicht ausreichend vorbereitet auf die Berufswelt fühlen. Die Schülerunion Österreich äußert sich zum Ergebnis, stellt neues Modell für mittlere Reife vor und stellt Forderungen an Bildungsminister Wiederkehr.

Hardfacts:

Datum: 13.03.2026

Start: 10:00 Uhr

Ort: vor Eingang der Wirtschaftsuniversität Wien; Welthandelsplatz 1, 1020 Wien



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Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als die größte Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2025/26 23 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl kommt ebenfalls von der Schülerunion.