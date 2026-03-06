FPÖ – Schnedlitz: „ÖVP-Bilanz ist ‚bizarres Spektakel der Selbstbeweihräucherung und Realitätsverweigerung‘“

Wien (OTS) -

Als „bizarres Spektakel der Selbstbeweihräucherung und Realitätsverweigerung“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Bilanzpressekonferenz von ÖVP-Generalsekretär Marchetti. Während die Österreicher unter Rekordteuerung, illegaler Masseneinwanderung und einem immer stärker unter Druck geratenen Wirtschaftsstandort leiden, feiere sich die ÖVP als Teil der schwarz-rot-pinken Verliererkoalition seit Tagen selbst. „Wenn der ÖVP-Generalsekretär von einem ‚besseren Österreich‘ spricht, ist das an Zynismus kaum zu überbieten. Mit dieser mauen PR-Show schlägt die ÖVP wie ein Ertrinkender um sich und versucht mit halbwüchsigen Angriffen auf die FPÖ einmal mehr von ihrem eigenen Totalversagen abzulenken“, so Schnedlitz.

„Besonders entlarvend ist dabei die herablassende Wortwahl vom angeblichen ‚Warteraum der FPÖ‘. Diese Herabwürdigung, Demütigung und Beschimpfung der Wähler durch die ÖVP ist völlig inakzeptabel und muss umgehend zurückgenommen werden“, forderte Schnedlitz und weiter: „Die ÖVP glaubt wohl allen Ernstes, die Wähler seien eine verschiebbare Masse, die man nach Belieben in einem ‚Warteraum‘ parken und später mit leeren Phrasen wieder abholen kann. Das ist eine Beleidigung für jeden mündigen Bürger, der der Volkspartei aus gutem Grund den Rücken gekehrt hat. Die Menschen flüchten nicht in einen ‚Warteraum‘, sondern haben sich längst für eine politische Heimat entschieden, die ihre Sorgen ernst nimmt. Diese politische Kraft ist die FPÖ, die konsequent für die Interessen der eigenen Bevölkerung eintritt.“

Deutliche Kritik übte Schnedlitz auch an der sicherheitspolitischen Linie der Volkspartei. „Während die ÖVP Österreich mit Projekten wie Sky Shield Schritt für Schritt von seiner immerwährenden Neutralität entfernt, stehen wir Freiheitliche als Einzige konsequent für ein sicheres und neutrales Österreich. Die ÖVP ist zum Handlanger von EU-Bürokraten und Kriegstreibern verkommen und opfert den Wohlstand sowie die Sicherheit der Österreicher auf dem Altar ihrer Systemhörigkeit. Das ist die wahre Gefahr für unser Land und nicht eine patriotische Politik, die Österreich an die erste Stelle setzt“, erklärte Schnedlitz.

„Anstatt mit verzweifelten Angriffen auf die FPÖ ihre eigene Inkompetenz zu übertünchen, sollte die ÖVP endlich die Konsequenzen aus ihrem desaströsen Kurs ziehen und den Weg für Neuwahlen freimachen. Österreich braucht keine Systemparteien, die unser Land weiter ruinieren, sondern einen Volkskanzler Herbert Kickl, der wieder Politik für die eigene Bevölkerung macht“, betonte Schnedlitz.