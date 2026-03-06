  • 06.03.2026, 12:40:32
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Korosec: „Keine betroffene Frau muss allein sein!“

Appell der Seniorenbundpräsidentin anlässlich des Frauentags

Wien (OTS) - 

Anlässlich des Frauentags am 8. März muss auch auf das Thema Gewalt gegen Frauen hingewiesen werden. 2025 gab es in Österreich 16 Femizide und 32 schwere Gewalttaten gegen Frauen. Überproportional Opfer tödlicher Gewalt durch Männer sind ältere Frauen. Jede dritte Frau ist hierzulande von Gewalt betroffen.

„Ein alarmierendes Faktum“, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec. „Vor allem Gewalt gegen Seniorinnen ist nach wie vor ein teils ignoriertes und tabuisiertes Thema. Ältere Frauen leiden besonders unter physischer und psychischer Gewalt des Lebenspartners. Viele Betroffene schämen sich aber, Hilfe zu suchen, vor allem in ländlichen Regionen.“

Korosec appelliert an Frauen jeden Alters, sich helfen zu lassen: „Es gibt auch Einrichtungen dafür. Keine der betroffenen Frauen muss allein sein!“

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