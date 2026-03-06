  • 06.03.2026, 12:36:33
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Voglauer/Grüne zu beschmierten Ortstafeln: Mehrsprachigkeit ist eine Stärke, keine Zielscheibe

Wien (OTS) - 

„Das Burgenland ist mehrsprachig. Wer heute noch zweisprachige Ortstafeln beschmiert, beschmiert nicht nur Schilder, sondern das gemeinsame Selbstverständnis unserer vielfältigen Republik und aller ihrer autochthonen Volksgruppen“, kritisiert Olga Voglauer, Volksgruppensprecherin der Grünen, die Schmieraktion, bei der die kroatischsprachigen Ortsbezeichnungen in Štikapron/Steinbrunn und Vorištan/Hornstein in der Nacht auf den 1. März unkenntlich gemacht wurden.

„Solche Aktionen gehören ins finstere Gestern und sind klar zu verurteilen. Hier ist dringend Aufklärung gefordert, was und wer hinter diesen unsäglichen Aktionen steckt. Unsere Aufgabe als Gesellschaft ist es Respekt, Vielfalt und Zusammenhalt sichtbar zu machen. Und es ist der Auftrag aller politischen Kräfte, an einem guten Miteinander zu arbeiten, die Volksgruppenrechte zu wahren und weiterzuentwickeln. Wir alle tragen Verantwortung. Das sollte uns gerade heuer, zum 50-jährigen Bestehen des Volksgruppengesetzes eine dringliche Mahnung und Aufforderung sein. Das Volksgruppengesetz muss endlich ins 21. Jahrhundert gebracht werden, das zweisprachige Schulwesen gehört dringend ausgebaut und gestärkt und nicht zuletzt müssen die Förderungen und Unterstützungen für die Organisationen, Vereine und Verbände unserer heimischen Volksgruppen wieder erhöht werden“, betont Voglauer.

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