Treibstoffpreise: ARBÖ fordert Senkung der Mehrwertsteuer und Aussetzung der CO2-Bepreisung

Wien (OTS) -

Der Krieg im Nahen Osten hat unmittelbare Auswirkungen auf die globale Energie- und Treibstoffversorgung. Seit Montag steigen die Spritpreise an den heimischen Tankstellen rasch an. Derzeit kostet ein Liter Diesel im Durchschnitt 1,796 Euro, und damit um 17,1 % mehr als am Wochenanfang. Super 95 wurde um 11,5 % teurer und kostet am Freitag durchschnittlich 1,66 Euro. Für Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, ist daher dringender Handlungsbedarf gegeben: „Autofahren ist kein Selbstzweck sondern ein Grundbedürfnis. Niemand fährt zum Spaß mit dem eigenen Auto, sondern um das soziale Leben zu organisieren und den Arbeitsplatz zu erreichen. Deshalb verlangt der ARBÖ schnelle und wirkungsvolle Entlastungsmaßnahmen.“

Mehr als die Hälfte der Treibstoffkosten sind Steuern und Abgaben, die der Staat direkt beeinflussen kann. „Wir fordern daher, dass die CO2-Bepreisung mit sofortiger Wirkung ausgesetzt und die Mehrwertsteuer auf Treibstoff auf 10% halbiert wird. Diese rasche Maßnahme hilft den Menschen sehr schnell und der Treibstoffpreis würde in Richtung der von uns geforderten 1,50-Euro-Marke sinken.“, so Peter Rezar.

Sollte der Treibstoffpreis weiter steigen sind seitens des Automobilklubs ARBÖ noch zusätzliche Maßnahmen vorstellbar, wie zum Beispiel eine weitere Senkung der Mehrwertsteuer. „Es müssen zudem auch die Mineralölkonzerne und Raffinerien in die Pflicht genommen werden, deren Übergewinne in Form einer Gewinnabschöpfung die Maßnahmen gegenfinanzieren sollen. Es kann nicht sein, dass Konzerne auf Kosten der Kraftfahrer in solchen Krisenzeiten als finanzielle Gewinner aussteigen“, schließt Rezar ab.