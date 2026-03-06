Caritas-Generalsekretär reist in den Libanon – Interviews möglich

Wien (OTS) -

Die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten verschärft die humanitäre Lage im Libanon dramatisch. Hunderttausende Menschen sind bereits auf der Flucht, weitere Evakuierungen werden erwartet. Die Caritas weitet ihre Nothilfe gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen aus.

Um sich selbst ein Bild der Lage zu machen, reist der Generalsekretär der Auslandshilfe der Caritas Österreich, Andreas Knapp, in den Libanon. Knapp kennt das Land aus vielen Jahren der Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und aus zahlreichen Besuchen vor Ort sehr gut. Medien haben die Möglichkeit, mit ihm Interviews zu führen – telefonisch oder per Live-Schaltung.

„Die Situation entwickelt sich rasant und trifft vor allem die Zivilbevölkerung. Viele Familien mussten innerhalb kürzester Zeit ihre Häuser verlassen“, sagt Knapp. „Die Caritas unterstützt gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen Notunterkünfte, leistet medizinische Hilfe und versorgt Menschen mit dem Notwendigsten.“

Die Caritas ist seit vielen Jahren im Libanon aktiv und hat bereits zusätzliche Mittel aus ihrem Katastrophenfonds für die Nothilfe bereitgestellt. Unterstützt werden unter anderem Notunterkünfte, medizinische Versorgung sowie Hilfe für vertriebene Familien.

Interviews mit Andreas Knapp sind nach Terminvereinbarung möglich (Telefon / Live-Schalte).

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