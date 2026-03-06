  • 06.03.2026, 11:05:03
  • /
  • OTS0079

„Frauen…Leben“

Veranstaltung zum Internationalen Frauentag 2026

Die Universität setzt sich bewusst dafür ein, die Leistungen und Perspektiven von Frauen in der Musik zu würdigen und ihre Rolle in Geschichte und Gegenwart sichtbar zu machen. Umso mehr freut es mich, dass nun auch dem Internationale Frauentag eine eigene Veranstaltungsreihe gewidmet ist, als Teil unserer kontinuierlichen Auseinandersetzung in Kunst und Wissenschaft mit Fragen von Gleichstellung, Repräsentation und Verantwortung.

Rektorin Ulrike Sych

1/1
Wien (OTS) - 

Aus Anlass des Internationalen Frauentags und unter der Schirmherrinnenschaft von Rektorin Ulrike Sych veranstaltet die mdw am 10. März 2026 einen künstlerisch-wissenschaftlichen Tag unter dem Motto „Frauen...Leben“. In unterschiedlichen Formaten werden Lebensrealitäten von Frauen in der Musik zum Thema gemacht, unter anderem Olga Novakovic, Rosa Mayreder, Dora Pejačević und Inola Gurgulia.

Rektorin Ulrike Sych: „Die Universität setzt sich bewusst dafür ein, die Leistungen und Perspektiven von Frauen in der Musik zu würdigen und ihre Rolle in Geschichte und Gegenwart sichtbar zu machen. Umso mehr freut es mich, dass nun auch dem Internationale Frauentag eine eigene Veranstaltungsreihe gewidmet ist, als Teil unserer kontinuierlichen Auseinandersetzung in Kunst und Wissenschaft mit Fragen von Gleichstellung, Repräsentation und Verantwortung.“

Im Konzertsaal des Future Art Lab der mdw präsentieren und diskutieren Studierende und Wissenschaftler_innen der mdw ab 15 Uhr ihre aktuellen Forschungsarbeiten über Komponistinnen, Musikerinnen und Frauen, die sich in Kunst und Wissenschaft für Musik einsetzen. Um 18 Uhr folgt ein Gesprächskonzert mit Studierenden verschiedener Institute der mdw. Neben Musik von Frauen wird dabei auch Musik über Frauen zu hören sein.

Diese Veranstaltung stellt den Beginn einer neuen jährlichen Veranstaltungsreihe dar.

Moderation: Melanie Unseld, Leiterin des Instituts für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung der mdw

„Frauen...Leben“
Termin: 10.März 2026
Programm:
15 Uhr Präsentation Forschungsarbeiten
18 Uhr Gesprächskonzert

Ort: Konzertsaal, Future Art Lab der mdw, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien
Uhrzeit: 15:00

Der Eintritt ist frei!

Informationen: https://www.mdw.ac.at/veranstaltung/?v=71909&g=34874

„Frauen…Leben“

Aus Anlass des Internationalen Frauentags veranstaltet die mdw am 10. März 2026 einen künstlerisch-wissenschaftlichen Tag unter dem Motto „Frauen…Leben“. In unterschiedlichen Formaten werden Lebensrealitäten von Frauen in der Musik zum Thema gemacht, unter anderem Olga Novakovic, Rosa Mayreder, Dora Pejačević und Inola Gurgulia.

Datum: 10.03.2026, 15:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Future Art Lab der mdw
Anton-von-Webern-Platz 1
1030 Wien
Österreich

URL: https://www.mdw.ac.at/veranstaltung/?v=71909&g=34874

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Doris Piller
mdw Presse/Büro der Rektorin
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
T +43 1 71155-6003
M: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UMK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Dienstag, 10.03.2026, 15:00]

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Doris Piller
mdw Presse/Büro der Rektorin
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
T +43 1 71155-6003
M: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright