Wien (OTS) -

Aus Anlass des Internationalen Frauentags und unter der Schirmherrinnenschaft von Rektorin Ulrike Sych veranstaltet die mdw am 10. März 2026 einen künstlerisch-wissenschaftlichen Tag unter dem Motto „Frauen...Leben“. In unterschiedlichen Formaten werden Lebensrealitäten von Frauen in der Musik zum Thema gemacht, unter anderem Olga Novakovic, Rosa Mayreder, Dora Pejačević und Inola Gurgulia.

Rektorin Ulrike Sych: „Die Universität setzt sich bewusst dafür ein, die Leistungen und Perspektiven von Frauen in der Musik zu würdigen und ihre Rolle in Geschichte und Gegenwart sichtbar zu machen. Umso mehr freut es mich, dass nun auch dem Internationale Frauentag eine eigene Veranstaltungsreihe gewidmet ist, als Teil unserer kontinuierlichen Auseinandersetzung in Kunst und Wissenschaft mit Fragen von Gleichstellung, Repräsentation und Verantwortung.“

Im Konzertsaal des Future Art Lab der mdw präsentieren und diskutieren Studierende und Wissenschaftler_innen der mdw ab 15 Uhr ihre aktuellen Forschungsarbeiten über Komponistinnen, Musikerinnen und Frauen, die sich in Kunst und Wissenschaft für Musik einsetzen. Um 18 Uhr folgt ein Gesprächskonzert mit Studierenden verschiedener Institute der mdw. Neben Musik von Frauen wird dabei auch Musik über Frauen zu hören sein.

Diese Veranstaltung stellt den Beginn einer neuen jährlichen Veranstaltungsreihe dar.

Moderation: Melanie Unseld, Leiterin des Instituts für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung der mdw

„Frauen...Leben“

Termin: 10.März 2026

Programm:

15 Uhr Präsentation Forschungsarbeiten

18 Uhr Gesprächskonzert

Ort: Konzertsaal, Future Art Lab der mdw, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

Uhrzeit: 15:00

Der Eintritt ist frei!

Informationen: https://www.mdw.ac.at/veranstaltung/?v=71909&g=34874

„Frauen…Leben“

Aus Anlass des Internationalen Frauentags veranstaltet die mdw am 10. März 2026 einen künstlerisch-wissenschaftlichen Tag unter dem Motto „Frauen…Leben“. In unterschiedlichen Formaten werden Lebensrealitäten von Frauen in der Musik zum Thema gemacht, unter anderem Olga Novakovic, Rosa Mayreder, Dora Pejačević und Inola Gurgulia.

Datum: 10.03.2026, 15:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Future Art Lab der mdw

Anton-von-Webern-Platz 1

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.mdw.ac.at/veranstaltung/?v=71909&g=34874