- 06.03.2026, 09:36:03
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- OTS0043
Einladung zur Pressekonferenz: Sparen an der Psyche kommt Österreich teuer zu stehen
Angebotskürzungen im psychosozialen Bereich gefährden gesellschaftliche Stabilität
pro mente Austria lädt am Mittwoch, 11. März 2026, um 10.30 Uhr im Salon Mezzanin (Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien) zu einer Pressekonferenz.
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Priv.-Doz. Dr. Günter Klug, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Präsident von pro mente Austria
- MMag.a Eva Blagusz, Vorstandsmitglied pro mente Austria
- MMag. Gernot Koren, MAS, Vizepräsident pro mente Austria
Rückfragen & Kontakt
pro mente Austria
Mag. Daniel Scheiblberger
Telefon: +43 664 83 05 144
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.promenteaustria.at
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