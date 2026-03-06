  • 06.03.2026, 09:36:03
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  • OTS0043

Einladung zur Pressekonferenz: Sparen an der Psyche kommt Österreich teuer zu stehen

Angebotskürzungen im psychosozialen Bereich gefährden gesellschaftliche Stabilität

Wien (OTS) - 

pro mente Austria lädt am Mittwoch, 11. März 2026, um 10.30 Uhr im Salon Mezzanin (Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien) zu einer Pressekonferenz.

Ihre Gesprächspartner:innen:

  • Priv.-Doz. Dr. Günter Klug, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Präsident von pro mente Austria
  • MMag.a Eva Blagusz, Vorstandsmitglied pro mente Austria
  • MMag. Gernot Koren, MAS, Vizepräsident pro mente Austria

www.promenteaustria.at

Rückfragen & Kontakt

pro mente Austria

Mag. Daniel Scheiblberger

Telefon: +43 664 83 05 144

E-Mail: [email protected]

Website: https://www.promenteaustria.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PMO

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Rückfragen & Kontakt

pro mente Austria

Mag. Daniel Scheiblberger

Telefon: +43 664 83 05 144

E-Mail: [email protected]

Website: https://www.promenteaustria.at

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