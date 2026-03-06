UG im ÖGB am Weltfrauentag: Regeln zur Lohntransparenz sofort

Wien (OTS) -

Frauen zahlen jeden Tag für die Verzögerung bei der Lohntransparenz: mit verlorenen Einkommen, verpassten Karriereschritten und in den schlimmsten Fällen mit steigendem Gewaltrisiko und dem Abgleiten in die Armutsfalle. „Jeder weitere Tag kostet Frauen Geld, Chancen und Sicherheit. Wir brauchen wirksame Maßnahmen zur Lohntransparenz jetzt – ohne Verzögerungen, ohne parteipolitisches Hin und Her“, fordert UG-Bundesvorsitzende Marion Polaschek anlässlich des Frauenkampftages.

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie muss bis 7. Juni 2026 umgesetzt sein – doch Frauen können nicht bis zur letzten Frist warten. „Ohne gesetzliche Klarheit und wirksame Sanktionen bleiben Ungleichheiten unsichtbar und addieren sich weiter. Dass hier nicht schon mehr konkrete Informationen vorliegen, ist unverständlich“, so Polaschek.

Was sofort passieren muss

Die guten Ansätze der Richtlinie müssen so schnell wie möglich in der nationalen Rechtsumsetzung maximal ausgeschöpft werden.

Es braucht auch rasch passende Angebote für Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen unter Einbindung der Sozialpartner.

Warum Eile geboten ist

Mit den gesetzlichen Regeln fängt die praktische Umsetzung erst an.

Jede Verzögerung verfestigt Einkommens- und Pensionslücken noch mehr.

Intransparenz verhindert faire Verhandlungen und bremst Karrieren – besonders nach Abwesenheiten.

Transparenz schafft Vertrauen, reduziert Willkür und macht Diskriminierung angreifbar.

„Frauen haben Anspruch auf gleiche Bezahlung und Fairness – schon immer und jetzt erst mit Recht. Jetzt ist Schluss mit dem geduldigen Warten! Jede Woche, die hier vergeht ist noch eine Woche mehr Ungleichheit auf dem Rücken der Frauen“, betont Polaschek abschließend.