Verteidigungsministerin widmet Fahnenband

Enns (OTS) -

Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner hat der Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft zum Jubiläum ein Fahnenband gewidmet.

Vor 60 Jahren wurde die bundesweite Unteroffiziersgesellschaft als Interessenvertretung der Unteroffiziere und als Zeichen der Treue zur Heimat gegründet. Die Organisation nahm damit eine Vorreiterrolle ein und wurde Initiator zur Schaffung einer gesetzlichen Personalvertretung.

Die Österreichische Unteroffiziersgesellschaft ist Interessenvertretung der Unteroffiziere des Berufs-, Miliz-, Reserve- und Ruhestandes, Partner des Bundesheeres, der Europäischen Unteroffiziersvereinigung, Heeresunteroffiziersakademie und Gründungsmitglied der Plattform Wehrhaftes Österreich.