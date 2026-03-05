  • 05.03.2026, 17:59:32
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Totter: Angriffe auf zweisprachige Ortstafeln sind Angriffe auf unsere Werte und unser Zusammenleben

ÖVP-Volksgruppensprecherin verurteilt Schmierereien über kroatischen Schriftzügen auf burgenländischen Ortstafeln

Wien (OTS) - 

“Die verübten Angriffe auf zweisprachige Ortstafeln im Burgenland sind ein Angriff auf unsere Werte und unser Zusammenleben in Österreich”, betont ÖVP-Volksgruppensprecherin Agnes Totter. Die Schmierereien vom vergangenen Wochenende – in den burgenländischen Gemeinden Steinbrunn und Hornstein wurden die kroatischen Ortsbezeichnungen auf den Ortsschildern durchgestrichen – seien zu verurteilen.

Die Volksgruppen in Österreich seien fester Bestandteil unseres Landes, “ebenso wie deren Kultur und natürlich auch die Zweisprachigkeit”, so die ÖVP-Nationalratsabgeordnete. Der Schutz der Volksgruppen sei gleichermaßen Verpflichtung und Verantwortung, “und dafür stehen wir als Volkspartei”. Totter abschließend: “Taten wie im Falle der Ortstafeln von Steinbrunn und Hornstein sind mehr als Vandalismus. Das war ein Angriff auf die Identität der kroatischen Volksgruppe. Derartige Akte haben in Österreich keinen Platz.” (Schluss)

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