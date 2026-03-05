  • 05.03.2026, 16:23:33
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FPÖ – Ecker zum Internationalen Frauentag: „Mehr Fairness für Frauen 50plus am Arbeitsmarkt“

„Frauenleistung anerkennen und absichern – Zeit für Familie darf kein finanzielles Risiko sein“

Wien (OTS) - 

Die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker stellte anlässlich des Internationalen Frauentages und der Veranstaltung „Frauen.Arbeit.50plus“ im Palais Epstein klar, dass Frauen Österreich im Beruf, in der Familie, in der Pflege und im Ehrenamt tragen. Diese Leistung dürfe nicht nur mit Applaus abgegolten werden, sondern brauche Respekt im Alltag und faire Rahmenbedingungen. „Frauenrechte sind nicht verhandelbar und sie gelten für jede Frau in Österreich, ohne Ausnahmen sowie ohne kulturelle Relativierung“, betonte Ecker.

„Wer über Arbeit spricht, muss die gesamte Lebensrealität von Frauen berücksichtigen, weil Erwerbsarbeit häufig mit Betreuung und Pflege zusammenfällt und Teilzeit in vielen Fällen keine freie Entscheidung ist, sondern aus fehlender Planbarkeit und starren Arbeitsmodellen resultiert. Wenn Frauen mehr arbeiten, dann braucht es klare Regeln, die Mehrarbeit in Teilzeit fair abgelten, damit zusätzliche Leistung auch zu mehr Einkommen führt. Gleichzeitig braucht es einen Arbeitsmarkt, der Erfahrung nutzt, anstatt Frauen 50plus aufgrund ihres Alters auszuschließen“, erklärte Ecker.

„Familie und Pflege sind tragende Säulen unserer Gesellschaft und dürfen nicht zur finanziellen Falle werden. Zeit für Kinder und pflegebedürftige Angehörige muss ohne Nachteile bei Einkommen und Pension möglich sein, wenn Politik Wertschätzung ernst nimmt“, unterstrich die FPÖ-Frauensprecherin.

„Frauen leisten tagtäglich Enormes – im Beruf, in der Familie und in der Pflege. Familie muss unserer Gesellschaft so viel wert sein, dass dafür ausreichend Zeit bleibt, ohne Nachteile bei Einkommen und Pension in Kauf nehmen zu müssen“, forderte Ecker.

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