FPÖ – Darmann: „Mogelpackung Asylzentren: Karner verlagert das Eingangstor ins Sozialsystem nur, statt es zu schließen!“

Wien (OTS) -

Als „reines Placebo und fatale Mogelpackung“ bezeichnete heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann die Ankündigung, Asylzentren außerhalb der EU errichten zu wollen. Während sich die Volkspartei für vermeintliche Erfolge auf die Schulter klopft, ortet der Freiheitliche darin das nächste sicherheitspolitische Versagen der Regierung. Für Darmann ist klar: „Wer die Völkerwanderung unter dem Deckmantel des Asyls nicht grundsätzlich in Frage stellt, macht sich zum Komplizen der Schlepper!“

„Was uns die ÖVP hier als großen Wurf verkaufen will, ist in Wahrheit der nächste Kniefall vor der Asyllobby. Der Vorstoß verlagert ausschließlich das Eintrittstor in unser Sozial- und Gesundheitssystem an einen anderen Ort, lässt den Zugang an sich aber sperrangelweit offen. Das ist der fatale und brandgefährliche Denkfehler dieser Verlierer-Ampel: Sie wollen die Völkerwanderung nicht stoppen, sie wollen sie nur verwalten. Damit senden sie weiterhin eine Einladung in die ganze Welt, sich auf den Weg Richtung Österreich und Europa zu machen“, kritisierte Darmann scharf.

Für den FPÖ-Sicherheitssprecher ist das Festhalten am EU-Migrationspakt und den offenen Grenzen der eigentliche Skandal. „Solange jeder, der das Zauberwort ‚Asyl‘ ausspricht, ein Ticket in unsere soziale Hängematte buchen kann, werden wir die Kontrolle nicht zurückgewinnen. Diese geplanten Zentren sind nichts anderes als staatlich finanzierte Wartezimmer für die Weiterreise nach Europa. Damit bleibt das Geschäftsmodell der brutalen Schleppermafia nicht nur bestehen, es wird durch diese Regierung sogar noch staatlich begünstigt und abgesichert“, so Darmann weiter.

Die Freiheitlichen fordern stattdessen eine Politik der „Festung Österreich“ ohne Wenn und Aber. „Es braucht einen sofortigen und lückenlosen Asylstopp! Das wäre das einzige glasklare Signal, das die Schlepper und Glücksritter dieser Welt verstehen: Unser Boot ist voll, hier geht nichts mehr!“, betonte Darmann.

Abschließend warnte Darmann davor, sich von den aktuellen Zahlen blenden zu lassen: „Dass die ÖVP jetzt jubelt, während sie gleichzeitig das trojanische Pferd des EU-Asylpakts füttert, ist an Zynismus nicht zu überbieten. Wir importieren weiterhin sehenden Auges Probleme, Kriminalität und Instabilität. Nur ein Kurswechsel kann unsere Heimat noch schützen. Wer das nicht begreift, handelt grob fahrlässig gegen die eigene Bevölkerung!“