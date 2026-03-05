Frühjahrsrunde: KV-Verhandlungen Elektro- und Elektronikindustrie gestartet

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA haben am 5. März die industrielle Frühjahrsrunde mit den Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 60.000 Beschäftigten in der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) eröffnet. „Die Industrie-Konjunktur hellt sich auf, gerade in der innovativen Elektro- und Elektronikindustrie gibt es sehr erfreuliche Ergebnisse. Die Zahlen belegen den Aufwärtstrend“, betonen die Verhandlungsleiter der Arbeitnehmer:innenseite, Reinhold Binder (PRO-GE) und Eva Scherz (GPA).

Gleichzeitig würden die Folgen der Teuerungskrise die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach wie vor belasten. Daher stehen Lohn- und Gehaltserhöhungen heuer im Fokus. „Es geht vor allem ums Geld“, betonen Binder und Scherz.

Neben den Erhöhungen von Löhnen, Gehältern und Lehrlingseinkommen fordern die Gewerkschaften auch eine bessere Bezahlung für sehr belastende Arbeitszeiten. So soll die Zulage für die zweite Schicht auf 1,50 Euro pro Stunde und für die dritte Schicht auf fünf Euro pro Stunde steigen. Zudem stehen unter anderem ein zusätzliche Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung sowie eine leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche auf dem Forderungsprogramm. Für Zweiteres gilt immer noch, dass, sofern es keine anrechenbaren Zeiten gibt, 25 Dienstjahre beim gleichen Arbeitgeber notwendig sind, um einen Anspruch zu haben.

Im Vorjahr konnten die Gewerkschaften erst nach elf Wochen, fünf Verhandlungsrunden und Betriebsversammlungen einen neuen Kollektivvertrag abschließen. Die KV-Löhne und Mindestgrundgehälter wurden damals um 3 Prozent erhöht. Die Ist-Löhne bzw. -Gehälter stiegen um 2,75 Prozent bzw. maximal um 115 Euro.

Die nächste Verhandlung findet am 9. April statt. Der neue Kollektivvertrag soll mit 1. Mai 2026 gelten.