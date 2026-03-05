Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen: Call 2026 startet

Wien (OTS) -

Das Projekt „Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ unterstützt seit 2022 Gesundheitseinrichtungen in ganz Österreich dabei, klimafreundlicher und nachhaltiger zu werden und damit gesundheitsfördernd zu sein.

Das für die Einrichtungen kostenlose Angebot richtet sich sowohl an stationäre als auch an ambulante Gesundheitseinrichtungen. Der zentrale Vorteil besteht darin, dass die Einrichtungen Wissen, Tools und Beratungsleistungen für alle klimarelevanten Handlungsfelder aus einer Hand erhalten. Dadurch wird der organisatorische Aufwand so gering wie möglich gehalten.

Mit dem Call 2026 startet das Projekt in die nächste Runde. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie die Gesundheit Österreich GmbH laden interessierte Gesundheitseinrichtungen zur Teilnahme ein.

Klimaschutz ist Gesundheitsschutz: Vielfältiger Nutzen für Gesundheitseinrichtungen

Durch die Teilnahme am Projekt und die Umsetzung der auf freiwilliger Basis geplanten Maßnahmen des Klima-Aktionsplans profitieren die Einrichtungen mehrfach: Sie erzielen Kosteneinsparungen durch gesteigerte Energie- und Ressourceneffizienz, erhöhen ihre Versorgungssicherheit und stärken ihre Resilienz. Gleichzeitig schaffen sie ein klimafreundliches und gesundheitsförderndes Umfeld für Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiter:innen.

Darüber hinaus entsteht eine fundierte Basis für die ganzheitliche Integration von Klimaschutz in das Unternehmen. Die teilnehmenden Einrichtungen positionieren sich als verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Akteurinnen auf dem Weg zur Klimaneutralität und steigern ihre Attraktivität als Arbeitgeberinnen.

Hohe Nachfrage: Mehr als 550 Einrichtungen nehmen bereits teil

Das Projekt ist stark nachgefragt: Über 550 Gesundheitseinrichtungen aus ganz Österreich nehmen die Beratungen in Anspruch, darunter mehr als 130 Krankenhäuser und Rehakliniken sowie mehr als 150 Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Damit wird das Projektangebot bereits von mehr als 50 % aller Krankenhäuser und Rehakliniken Österreichs genutzt.

Auch international stößt das Projekt in der Fachwelt als Best Practice auf sehr großes Interesse.

Umsetzung durch die Gesundheit Österreich GmbH

Die Abteilung Klimaneutralität und nachhaltige Transformation der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) entwickelte das Projekt im Rahmen der „Agenda Gesundheitsförderung“ des Gesundheitsministeriums und ist für dessen Umsetzung verantwortlich.

Nähere Informationen zum Projekt, zum Projektablauf sowie der Link zur Interessenbekundung sind auf der Website der Agenda Gesundheitsförderung verfügbar.