Women’s Health in Focus: GSK Österreich setzt zum Welt-Frauentag starke Impulse für mehr Inklusion im Gesundheitswesen

Wien (OTS) -

Anlässlich des Welt-Frauentags am 8. März rückt GSK Österreich heuer das Thema „Women’s Health in Focus: Inclusion in Healthcare“ in den Mittelpunkt. Ziel der breit angelegten Initiative ist es, strukturelle Herausforderungen sichtbar zu machen, unterschiedliche Perspektiven entlang der gesamten Versorgungskette abzubilden und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die die Inklusion im Gesundheitssystem nachhaltig stärken.

Frauen erleben im österreichischen und internationalen Gesundheitskontext nach wie vor spezifische Hürden – von mangelnder Sichtbarkeit in Forschung und Versorgung über verzögerte Diagnosen bis hin zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in Therapieansprechen oder Zugang zu Präventionsangeboten. GSK widmet sich diesen Themen im Rahmen von, Stakeholder-Round-Tables, Mentor*innenprogrammen, Paneldiskussionen sowie Awareness-Maßnahmen, die das ganze Jahr über stattfinden.

Vielfältige Perspektiven entlang der Versorgungskette

Die Initiative beleuchtet unterschiedliche Dimensionen der Frauengesundheit – von Prävention über Diagnostik und Therapie bis hin zu Kommunikation und Rahmenbedingungen im System. Exemplarische Einblicke umfassen:

Asthma & COPD – Frauen oft stärker betroffen

Aktuelle Daten zeigen, dass Frauen häufiger in schweren Krankheitsstadien diagnostiziert werden, ein höheres Risiko für Exazerbationen haben und stärker unter Fehl- oder Spätdiagnosen leiden. Auch Therapieansprechen und Nebenwirkungsprofile unterscheiden sich teilweise deutlich zwischen den Geschlechtern.

GSK engagiert sich seit über 50 Jahren in der Atemwegsforschung und setzt sich dafür ein, Heterogenität sichtbar zu machen und personalisierte Therapieansätze zu fördern.

Gynäkologische Onkologie – Fortschritte bei Eierstockkrebs und Endometriumkarzinom

Mit innovativen onkologischen Therapien und Medikamenten konzentriert sich GSK darauf, die Überlebenschancen von Menschen mit Krebs zu maximieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf gynäkologischen Tumoren wie Eierstockkrebs und Endometriumkarzinomen, bei denen frühe Diagnose, kontinuierliche Begleitung und personalisierte Therapie eine besondere Bedeutung haben. GSK arbeitet dabei eng mit Expert*innen, Patient*innenorganisationen und medizinischen Fachkreisen zusammen.

Auf der Plattform www.ichundkrebs.at finden Patient*innen und Angehörige jetzt auch wichtige Informationen zu gynonkologischen Erkrankungen.

„Neben Informationen für Patientinnen unterstützen wir auch Ärztinnen und fördern aktiv mehr Inklusion im Gesundheitswesen. Aktuell bauen wir zudem ein Mentorinnenprogramm speziell für Gyn-Onkologinnen auf.“ - Barbara Masser-Mayerl, Corporate Communications Lead.

Frauen und HIV – besondere Herausforderungen sichtbar machen

Frauen sind in vielen Regionen stärker von HIV-Stigmatisierung sowie erschwertem Zugang zu Testung, Prävention und Therapie betroffen. Geschlechterspezifische Aspekte – etwa in der Adhärenz, in Lebensrealitäten oder in der Versorgung schwangerer Frauen – werden in GSK-Projekten und Fachdialogen gezielt adressiert.

Inklusion gemeinsam vorantreiben

Mit „Women’s Health in Focus“ schafft GSK Österreich eine Plattform, die Akteur*innen aus Medizin, Wissenschaft, Politik, Patient*innenorganisationen und Unternehmen zusammenbringt.

„Frauen erleben im Gesundheitsbereich oft andere Herausforderungen als Männer – und diese Unterschiede müssen wir ernst nehmen und sichtbar machen. Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit Partner*innen Impulse zu setzen, die Prävention, Diagnostik und Therapie für Frauen weiter verbessern.“ - Katharina Klajnert, Head of Market Access & CGA.



Gemeinsam sollen Barrieren identifiziert, Versorgungswege verbessert und inklusivere Lösungsansätze vorangetrieben werden – mit dem Ziel, ein Gesundheitssystem zu stärken, das den Bedürfnissen aller Patient*innen gerecht wird.



Über GSK

GSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam einen Schritt voraus zu sein. Erfahren Sie mehr unter www.gsk.com/about-us und www.gsk.at.

[Hinweis: Für medizinischen Rat fragen Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt / NP-AT-NA-PRSR-260001; 03/2026]