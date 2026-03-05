ÖWA Q4/2025: Heute.at in Wien und NÖ private Nummer 1

Wien (OTS) -

Die am Donnerstag präsentierte Reichweitenstudie der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) für das vierte Quartal 2025 bescheinigt dem Einzelangebot von "Heute" im Monatsschnitt bereits 3,51 Millionen Unique User.

Besonders stark ist der Leser-Rückhalt in der Bundeshauptstadt Wien: Am Heimatmarkt von "Heute" erreicht das Digital-Angebot jeden Monat im Schnitt 916.000 Unique User – das entspricht einer Reichweite von bereits 54,7 Prozent der Internetnutzer. Heute.at ist damit Marktführer unter sämtlichen privaten Medienhäusern und DAS Online-Portal der Wienerinnen und Wiener.

Noch höher fällt die Reichweite in Niederösterreich aus: Im "weiten Land" erreicht Heute.at als Einzelangebot 58,6 Prozent der Online-Leser ab 14 Jahren und setzt sich auch hier an die Spitze aller privatwirtschaftlich geführten Angebote.

"Heute"-Chefredakteur Clemens Oistric bedankt sich für die Treue: " Die starken Zahlen zeigen deutlich, dass das 'Heute'-Team auf den richtigen Themenmix setzt. Besonders erfreulich ist, dass bereits 494.000 Userinnen und User täglich Heute.at besuchen und wir den Österreichern somit im Alltag besonders nahe sind. "

Vermarktungschefin Beate Österreicher streicht hervor: " Reichweiten jenseits der 50-Prozent-Marke in der bevölkerungsreichen Ost-Region bestätigen unseren klaren Kurs. Wir entwickeln unsere journalistische Qualität und die Inhouse-Vermarktung eng verzahnt weiter – fokussiert, abgestimmt und mit einer gemeinsamen strategischen Linie. So eröffnen wir unseren Partnern die innovativsten Lösungen kombiniert mit immenser Reichweite, die der Werbewirtschaft ab sofort zur Buchung zur Verfügung steht. "

Kontakt für Werbekunden: [email protected]

Quelle: ÖWA Q4/2025, Einzelangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre



