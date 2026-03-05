Karrierenotiz: Marsa Kindl-Omuse übernimmt die Leitung des US-Marktes für die Österreich Werbung

Wien (OTS) -

Mit 1. Juni 2026 übernimmt Marsa Kindl-Omuse die Funktion als Head of Market USA der Österreich Werbung. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie die strategische Weiterentwicklung des US-Marktes sowie die Leitung des Teams in New York. Der US-Markt zählt zu den wichtigsten Fernmärkten für den heimischen Tourismus.

Kindl-Omuse ist seit 2004 im New Yorker Büro der Österreich Werbung tätig und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Markterfahrung in den USA. Von 2004 bis 2010 verantwortete sie die Travel-Trade-Aktivitäten sowie das strategische Partnermanagement. Seit 2010 steuert sie als Marketing-Managerin integrierte Kampagnen, Wirtschaftskooperationen und strategische Partnerprojekte im US-Markt und bringt umfassende Erfahrung in strategischer Planung, Budgetierung, Projektleitung und internationaler Markenkommunikation mit.

„Mit Marsa Kindl-Omuse besetzen wir die Leitung unseres US-Marktes mit einer ausgewiesenen Expertin, die Markt, Partner und Organisation seit vielen Jahren kennt“, so Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung. „Sie steht für Kontinuität und strategische Weiterentwicklung zugleich. Gerade in einem wettbewerbsintensiven Fernmarkt wie den USA ist diese Kombination entscheidend.“

Der bisherige Head of Market USA, Michael Gigl, wird mit Ende Juni 2026 nach über 40 Jahren in der Österreich Werbung in Pension gehen. „Michael Gigl hat mit großem Engagement, strategischem Weitblick und außergewöhnlicher Marktkenntnis entscheidend zum Erfolg unseres US-Marktes beigetragen. Für seinen langjährigen Einsatz danken wir ihm sehr herzlich“, sagt ÖW-CEO Astrid Steharnig-Staudinger.