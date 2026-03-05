Internationaler Frauentag: Beratungsangebote für Frauen beim Hilfswerk Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Zu diesem Anlass möchte das Hilfswerk Niederösterreich die Wichtigkeit des NÖ Frauentelefons betonen. Bereits seit mehr als 20 Jahren beraten Expertinnen des Hilfswerk Niederösterreich Frauen und Mädchen kostenlos und anonym am NÖ Frauentelefon 0800 800 810.

Gewalt an Frauen betrifft alle sozialen Schichten und Ethnien und ist leider auch in Österreich ein großes Thema. Laut Statistik Austria ist jede dritte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und / oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Die Expertinnen beim Hilfswerk Niederösterreich bieten Beratungen in professionellem Rahmen – sei es am NÖ Frauentelefon, im persönlichen Setting in einer der 13 Familienberatungsstellen oder mittels Online-Beratung.

„ Jede Frau hat ein Recht auf Sicherheit. Wir wissen, dass der Schritt, über Gewalterfahrungen zu sprechen, oft schwer ist. Deshalb sind unsere Mitarbeiterinnen mit viel Einfühlungsvermögen, Professionalität und Erfahrung für Frauen da, um diesen Schritt leichter zu machen “, betont Hilfswerk Niederösterreich-Präsident Abg. z. NR Lukas Brandweiner.

Beratungen am NÖ Frauentelefon seit mehr als 20 Jahren

Vielen Frauen hilft es bei Sorgen und Belastungen, sich diese von der Seele zu reden. Beim NÖ Frauentelefon 0800 800 810 gingen die ersten Anrufe bereits 2005 ein. Seitdem hat es sich zu einer wichtigen Anlaufstelle für Frauen und Mädchen entwickelt. Die Themen sind vielseitig: Erfahrene Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychotherapeutinnen und Juristinnen des Hilfswerk Niederösterreich beraten zu Scheidung und Trennung, Depressionen und Lebensängste, Erziehungsprobleme, Gewalt in der Familie, Einsamkeit, Suchtverhalten, Probleme am Arbeitsplatz, Arbeitssuche oder Überforderung und Burnout. Das Frauentelefon ist kostenlos und vertraulich - der Anruf scheint nicht auf der Telefonrechnung auf.

Beratungszeiten des NÖ Frauentelefons:

Allgemeine Beratung: Montag bis Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr

Rechtsberatung: Donnerstag von 13.00 bis 16.00 Uhr

Beratung in Fremdsprachen:

Tschetschenisch und Russisch: Montag von 14.00 bis 17.00 Uhr

Türkisch: Dienstag von 16.00 bis 19.00 Uhr

Ukrainisch und Russisch: Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr

Serbokroatisch, Bosnisch und Kroatisch: Donnerstag von 13.00 bis 16.00 Uhr

