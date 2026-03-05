  • 05.03.2026, 10:47:03
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  • OTS0079

Marin Alsop dirigiert das Webern Symphonie Orchester

WSO-Orchesterkonzert am 08. März 2026 im Musikverein Wien

Dirigentin Marin Alsop

Es freut mich sehr, dass das Webern Symphonie Orchester der mdw am Internationalen Frauentag von der Dirigentin Marin Alsop dirigiert wird. Mit diesem Konzert im Musikverein setzen wir auch ein starkes Zeichen der Würdigung für den Komponisten Alban Berg und der Ehrung seines Erbes.

Rektorin Ulrike Sych

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Wien (OTS) - 

Marin Alsop leitet das Webern Symphonie Orchester der Universität am 8. März 2026 im Musikverein Wien. Das Studierendenorchester der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien widmet sich Anna Clynes Restless Ocean, Richard Strauss’ sinfonischer Dichtung Ein Heldenleben, Alban Bergs Drei Orchesterstücke und stellt eine Neukomposition vor: Ingi Kim ging als Gewinner des Kompositionswettbewerbes der Alban Berg Stiftung hervor und präsentiert seine 默考 III, Meditation Nr. 3 für Violine solo und Kammerorchester. Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums der Komposition von Alban Bergs Violinkonzert (1935) schrieb die Alban Berg Stiftung im Vorjahr einen Kompositionswettbewerb aus. Dabei sollten die Komponistin oder der Komponist einen Bezug zu Bergs Werk stellen beziehungsweise einen persönlichen emotionalen Zusammenhang zu sich erkennen lassen.

Marin Alsop und die mdw

Die Dirigentin Marin Alsop ist mit der mdw intensiv verbunden und wurde am 2024 mit der Ehrenmitgliedschaft der mdw ausgezeichnet. Die mdw würdigte damit die international herausragenden künstlerischen Leistungen Alsops als Dirigentin sowie ihre Verdienste in der Förderung von Dirigentinnen und ihr soziales Engagement für die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen.

2020 wurde Alsop als Artist in Residence an die mdw eingeladen, wo sie als erste Frau in der 200-jährigen Geschichte der Universität Orchesterdirigieren unterrichtete. Um die Karrieren ihrer Kolleginnen zu fördern und zu unterstützen, gründete Alsop 2002 das Taki Alsop Conducting Fellowship.

Die Saison 2025/26 ist Marin Alsops dritte als künstlerische Leiterin und Chefdirigentin des Polnischen Nationalen Rundfunk-Sinfonieorchesters, ihre dritte als Erste Gastdirigentin des Londoner Philharmonia Orchestra und ihre zweite als Erste Gastdirigentin des Philadelphia Orchestra. Außerdem ist sie Chefdirigentin des Ravinia Festivals, wo sie die jährlichen Sommerresidenzen des Chicago Symphony Orchestra leitet und die erste Musikdirektorin des National Orchestral Institute + Festival an der University of Maryland, wo sie eine neue Akademie für junge Dirigent_innen ins Leben gerufen hat und jedes Jahr im Juni die NOI+F Philharmonic leitet. Alsop war von 2019 bis 2025 Chefdirigentin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien - in Anerkennung ihres Engagements für das Orchester, das sie sechs Spielzeiten lang im Wiener Musikverein und Konzerthaus sowie bei Aufnahmen, Rundfunkübertragungen und Tourneen leitete, wurde sie zur Ehrendirigentin ernannt.

Rektorin Ulrike Sych: „Es freut mich sehr, dass das Webern Symphonie Orchester der mdw am Internationalen Frauentag von der Dirigentin Marin Alsop dirigiert wird. Mit diesem Konzert im Musikverein setzen wir auch ein starkes Zeichen der Würdigung für den Komponisten Alban Berg und der Ehrung seines Erbes.

In Kooperation mit der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Jeunesse, Alban Berg Stiftung.

Orchesterkonzert Webern Symphonie Orchester mit Marin Alsop

Mitwirkende
Webern Symphonie Orchester
Leitung: Marin Alsop
Josef Špaček (Violine)

Programm:
Anna Clyne: Restless Ocean, gekürzte Version für WOW (Women of the World)
Alban Berg: Drei Orchesterstücke op. 6 (rev.1929)
Ingi Kim: 默考 III, Meditation Nr. 3 für Violine solo und Kammerorchester
Richard Strauss: Ein Heldenleben, Tondichtung für großes Orchester op. 40

Orchesterkonzert Webern Symphonie Orchester mit Marin Alsop

Orchesterkonzert Webern Symphonie Orchester mit Marin Alsop Mitwirkende Webern Symphonie Orchester Leitung: Marin Alsop Josef Špaček (Violine) Programm: Anna Clyne: Restless Ocean, gekürzte Version für WOW (Women of the World) Alban Berg: Drei Orchesterstücke op. 6 (rev.1929) Ingi Kim: 默考 III, Meditation Nr. 3 für Violine solo und Kammerorchester Richard Strauss: Ein Heldenleben, Tondichtung für großes Orchester op. 40

Datum: 08.03.2026, 11:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Großer Saal, Musikverein Wien
Musikvereinsplatz 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Doris Piller
mdw Presse/Büro der Rektorin
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
T +43 1 71155-6003
M: [email protected]

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[Sonntag, 08.03.2026, 11:00]

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