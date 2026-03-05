KV PROPAK 2026: Gewerkschaft GPA erwartet in heutiger Verhandlungsrunde verbessertes Angebot

Wien (OTS) -

In der vierten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der PROPAK-Industrie (Herstellung von Produkten aus Papier und Karton) konnte am 24. Februar erneut keine Einigung erzielt werden. Das Angebot der Arbeitgeber liegt immer noch unter 2% - für das Verhandlungsteam der Gewerkschaft GPA ist das weiterhin inakzeptabel. Mit den Betriebsrät:innen der Branche wurde deshalb bei einer Konferenz über weitere Schritte beraten. Für den Fall, dass es auch in der heutigen Verhandlungsrunde zu keinem angemessenen Angebot kommt, wurde vorsorglich eine Resolution zur Unterstützung gewerkschaftlicher Maßnahmen beschlossen.

„Der aktuelle Verhandlungszugang der Arbeitgeber stößt auf großes Unverständnis seitens der Beschäftigten. Niemand bestreitet, dass die Ausgangslage keine einfache ist. Doch die Beschäftigten spüren die gestiegenen Kosten jeden Tag an der Supermarktkasse oder bei der Stromabrechnung. Angesichts dessen hat die angebotene Erhöhung nichts mit einem fairen Angebot zu tun“, so Bernhard Hirnschrodt, Kollektivvertragsverhandler der Gewerkschaft GPA.

Bei der heutigen Verhandlungsrunde erwarte man sich ein verbessertes Angebot: „Sollten die Arbeitgeber weiterhin an ihrer Blockadehaltung festhalten, werden auch wir den Druck erhöhen“, betont Hirnschrodt in Bezug auf die beschlossene Resolution. „Die Kolleginnen und Kollegen sind bereit für eine faire Anerkennung ihrer Arbeit zu kämpfen!“, so der Gewerkschafter abschließend.