Linz (OTS) -

Sehr geehrte Medienvertreter:innen!



Im vergangenen Jahr musste die AK Oberösterreich in über 2.500 Fällen gegen die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) Oberösterreich vor Gericht gehen. Täglich berichten AK-Mitglieder von Problemen im Zusammenhang mit Gutachten rund ums Pflegegeld sowie die Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension. Die aktuelle Studie des Forschungsinstituts „Foresight“ im Auftrag der AK Oberösterreich belegt die Kritikpunkte der Antragsteller:innen nun erstmals wissenschaftlich. Bei einer



Pressekonferenz

am Dienstag, 10. März 2026, um 10 Uhr



in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen unter dem Titel



AK-Studie bestätigt Kritik von Antragsteller:innen an PVA-Begutachtung:

mangelnder Respekt, intransparente Entscheidungen mit oftmals gravierenden Folgen



die Erkenntnisse der Studie, bei der auch Originalaussagen der 817 Befragten (PVA-Antragsteller:innen der vergangenen Jahre) zitiert werden. Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und die Studienautorin vom Forschungsinstitut „Foresight“, Mag.a Dr.in Saskja Schindler, zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.

AK-Studie bestätigt Kritik von Antragsteller:innen an PVA-Begutachtung: mangelnder Respekt, intransparente Entscheidungen mit oftmals gravierenden Folgen

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 10.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich

Volksgartenstraße 40

4020 Linz