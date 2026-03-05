  • 05.03.2026, 10:33:02
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AK-Studie bestätigt Kritik von Antragsteller:innen an PVA-Begutachtung

Mangelnder Respekt und intransparente Entscheidungen mit oftmals gravierenden Folgen.

Linz (OTS) - 

Sehr geehrte Medienvertreter:innen!

Im vergangenen Jahr musste die AK Oberösterreich in über 2.500 Fällen gegen die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) Oberösterreich vor Gericht gehen. Täglich berichten AK-Mitglieder von Problemen im Zusammenhang mit Gutachten rund ums Pflegegeld sowie die Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension. Die aktuelle Studie des Forschungsinstituts „Foresight“ im Auftrag der AK Oberösterreich belegt die Kritikpunkte der Antragsteller:innen nun erstmals wissenschaftlich. Bei einer

Pressekonferenz
am Dienstag, 10. März 2026, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

AK-Studie bestätigt Kritik von Antragsteller:innen an PVA-Begutachtung:
mangelnder Respekt, intransparente Entscheidungen mit oftmals gravierenden Folgen

die Erkenntnisse der Studie, bei der auch Originalaussagen der 817 Befragten (PVA-Antragsteller:innen der vergangenen Jahre) zitiert werden. Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und die Studienautorin vom Forschungsinstitut „Foresight“, Mag.a Dr.in Saskja Schindler, zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.

AK-Studie bestätigt Kritik von Antragsteller:innen an PVA-Begutachtung: mangelnder Respekt, intransparente Entscheidungen mit oftmals gravierenden Folgen

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 10.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Bianca Karr-Sajtarevic, MSc
Telefon: +43 (0)50/6906-2174
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/

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[Dienstag, 10.03.2026, 10:00]

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