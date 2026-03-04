Terminaviso: DELTA INNOVATION TALK „NEUropa“ am 26.03.26 in der Nova Zone der Tabakfabrik Linz, ab 17:00 Uhr

Linz (OTS) -

Mit dem Auftrag, Wegbereiterin für bessere Welten zu sein, lädt die DELTA AG zum Innovation Talk nach Linz und widmet sich dieses Jahr dem Thema „NEUropa!“ Ziel ist es, neue Denkräume für soziale und nachhaltige Transformation zu öffnen und Prozesse proaktiv voranzutreiben.

Dazu bringt DELTA den österreichischen Experten für internationale Sicherheit und Geopolitik, Gerald Karner als Impulsgeber nach Linz. Er teilt seine Erfahrung und seine Perspektiven für ein neues europäisches Narrativ. Anschließend wird in einem Talkformat der Blick auf Projekte und Vorhaben, die eine digitale, soziale und nachhaltige Transformation vorantreiben, gerichtet.

Die Veranstaltung ist besonders empfohlen für Entscheidungsträger:innen und Projektverantwortliche aus der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie Vertreter:innen aus den Sektoren Industrie, Gesundheit, Handel, Bildung und Kultur, Verwaltung, Energie und Infrastruktur.

Das Team der DELTA Gruppe freut sich über den persönlichen Austausch vor Ort! Der Eintritt ist frei. Zur Anmeldung

Über die DELTA Gruppe

Die DELTA Gruppe ist ein international tätiges Architektur-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit über 400 Mitarbeiter:innen an Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine. www.delta.at

DELTA INNOVATION TALK 2026

Datum: 26.03.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Nova Zone, Tabakfabrik Linz

URL: https://lets-meet.org/reg/decd10cd23921a4f51