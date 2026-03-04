  • 04.03.2026, 16:56:02
  • /
  • OTS0161

Terminaviso: DELTA INNOVATION TALK „NEUropa“ am 26.03.26 in der Nova Zone der Tabakfabrik Linz, ab 17:00 Uhr

Einladung zum DELTA INNOVATION TALK 2026
Linz (OTS) - 

Mit dem Auftrag, Wegbereiterin für bessere Welten zu sein, lädt die DELTA AG zum Innovation Talk nach Linz und widmet sich dieses Jahr dem Thema „NEUropa!“ Ziel ist es, neue Denkräume für soziale und nachhaltige Transformation zu öffnen und Prozesse proaktiv voranzutreiben.

Dazu bringt DELTA den österreichischen Experten für internationale Sicherheit und Geopolitik, Gerald Karner als Impulsgeber nach Linz. Er teilt seine Erfahrung und seine Perspektiven für ein neues europäisches Narrativ. Anschließend wird in einem Talkformat der Blick auf Projekte und Vorhaben, die eine digitale, soziale und nachhaltige Transformation vorantreiben, gerichtet.

Die Veranstaltung ist besonders empfohlen für Entscheidungsträger:innen und Projektverantwortliche aus der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie Vertreter:innen aus den Sektoren Industrie, Gesundheit, Handel, Bildung und Kultur, Verwaltung, Energie und Infrastruktur.

Das Team der DELTA Gruppe freut sich über den persönlichen Austausch vor Ort! Der Eintritt ist frei. Zur Anmeldung

Über die DELTA Gruppe

Die DELTA Gruppe ist ein international tätiges Architektur-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit über 400 Mitarbeiter:innen an Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine. www.delta.at

DELTA INNOVATION TALK 2026

Datum: 26.03.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Nova Zone, Tabakfabrik Linz

URL: https://lets-meet.org/reg/decd10cd23921a4f51

Rückfragen & Kontakt

DELTA AG / Corporate Communications
Sonja Schröder
Telefon: +43-664-80756163
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.delta.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DEH

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Einladung zum DELTA INNOVATION TALK 2026 [Bild, 94.43KB]
[Donnerstag, 26.03.2026, 17:00]

DELTA

Rückfragen & Kontakt

DELTA AG / Corporate Communications
Sonja Schröder
Telefon: +43-664-80756163
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.delta.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright